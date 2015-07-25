به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خلجی صبح شنبه در بازدید از سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری اقتصادی مهلک در صنعت مرغداری است که شیوع و کنترل نکردن آن می تواند مخاطرات و تهدیدات جدی را متوجه سلامت و بهداشت عمومی جامعه کند.

وی در رابطه با سابقه این بیماری صنعتی در کشور گفت: ۱۸ خرداد ماه سال جاری در استان مازندران مواردی از مشاهده این بیماری گزارش شد که بلافاصله سازمان دامپزشکی با برنامه علمی پیشگیرانه اقدامات خود را برای مقابله و مبارزه با آن آغاز کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در مجموع شرایط به نسبت این بیماری به گونه ای است که می توان شرایط را عادی دانست تا جایی که تاکنون هیچ گونه مخاطره ای گزارش نشده است که با این روند طی چند روز آینده آخرین وضعیت عاری بودن کشور از بیماری را به سازمان جهانی بهداشت دام اعلام خواهیم کرد.

خلجی با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی در برابر تمام بیماری های دامی به ویژه آنفلوانزای مرغی اظهار داشت: نبود بیماری آنفلوانزای مرغی در کشور هرگز به معنای نبود آمادگی در برابر آن نیست، بلکه سازمان دامپزشکی اقدامات پیشگیرانه خود را انجام داده و آمادگی های خود را حفظ کرده و می کند.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات ضمن اینکه می توان صنعت طیور کشور را از گزند بیماری مصون داشت می توان زمینه این محصول و ارزآوری برای اقتصاد کشور را نیز فراهم کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به همه هموطنان عزیر توصیه می کنیم از خرید پرندگان زنده در شهرهای مختلف، مرغ غیر کشتارگاهی و همچنین انتقال طیور زنده از منطقه ای به منطقه دیگر جدا خودداری کنند.

خلجی در پایان افزود: لازم است مصرف کنندگان در صورت مشاهده هر گونه تلفات طیور، موضوع را به نزدیک ترین اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا کارشناسان این اداره در راستای رصد و کنترل شرایط اقدام های لازم را مبذول دارند.