پوستر جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی «فردا» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی «فردا» با درنظر گرفتن المان‌هایی از سینما، عکس، صنعت و فناوری با طرحی از علی شکوری رونمایی شد.

علی شکوری درباره طراحی جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی «فردا» گفت: برای طراحی پوستر جشنواره‌های سینمایی که طراح نخواهد از المان‌های تکراری مانند نگاتیو، دوربین فیلمبرداری و... استفاده کند، یک مساله چالش برانگیز است. ضمن اینکه تامین نظر اسپانسرها در طراحی پوستر نیز مزید بر علت می‌شود و در طراحی پوستر جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی با این مساله مواجه بوده ام.

مدیر هنری جشنواره فناوری و صنعتی با اشاره به استفاده از کیف ابزار به عنوان نشانه اصلی در طراحی این پوستر گفت: کیف ابزار صنعتی یک وسیله فوری و مورد نیاز در همه صنایع است و حضور آن را در هر کارگاه کوچک و بزرگی می‌بینید. ضمن آنکه کیف ابزار به سبب استفاده‌های خانگی برای مردم نیز کاملا آشناست. همین امر باعث شکل‌گیری ایده اولیه پوستر شد و المان هایی هم برای موضوع فناوری در نظر گرفته شد.

علی شکوری تاکنون علاوه بر فعالیت‌های متعدد در حوزه گرافیک، در کتاب جشنواره‌های مختلفی مانند فیلم فجر، سینمای جوان، سینماحقیقت، کودک و... به عنوان گرافیست فعالیت داشته است. او همچنین مدیر هنری انتشارات نظام الملک است.

سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) از هفتم تا نهم مردادماه به دبیری مسعود نجفی، توسط جهاد دانشگاهی واحد هنر و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه هنر در پردیس سینمایی چارسو برگزار می‌شود.