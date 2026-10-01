هم افزایی ضرورت جامعه قرآنی استان سمنان؛ انتقال تجربیات به نسل آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری ظهر پنجشنبه در گردهمایی جامعه قرآنی شاهرود به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان بر ضرورت انتقال میراث ارزشمند تربیت نسل قرآنی که رسالت فعالان و معلمان قرآنی استان سمنان به نسل های آتی تاکید کرد.

وی با اشاره به رسالت جامعه قرآنی اظهار کرد: باید مفاهیم قرآنی به مسلمات فکری و رایج‌ترین افکار عمومی جامعه تبدیل شود و قرآن از حاشیه به متن زندگی مردم بازگردد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، یکی از دغدغه‌های جدی خود را محوریت قرآن در برخی ساختارهای فرهنگی و تصمیم‌گیری عنوان کرد و با اشاره به شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان، بر ضرورت توجه جدی‌تر مسئولان به این حوزه تأکید کرد.

قنبری با بیان اینکه صدای جامعه قرآنی زمانی بهتر شنیده خواهد شد که فعالان این عرصه در کنار یکدیگر قرار گیرند، گفت: هم صدایی، هم افزایی و شکل‌گیری گفت‌وگوی مستمر میان اساتید و فعالان قرآنی می‌تواند زمینه‌ساز پیگیری موثرتر مطالبات و ارتقای جایگاه قرآن در عرصه فرهنگی و حکمرانی باشد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از تجربه‌ها و ظرفیت‌های متنوع جامعه قرآنی تأکید کرد و افزود: کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌های مختلف و شکل‌گیری یک حرکت جمعی، می‌تواند در امتداد رسالت قرآنی و تحقق آرمان‌های جامعه قرآنی موثر واقع شود.