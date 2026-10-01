ادامه اقدامات انتخاباتی فدراسیون پارادوومیدانی با تشکیل چهارمین مجمع

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیأت پارادوومیدانی استان خراسان شمالی صبح امروز - پنجشنبه ۹ مهرماه با حضور دکتر مهران تیشه‌گران(سرپرست فدراسیون)، اکبرزاده (مدیرکل ورزش و جوانان استان) ، دکتر منعم (مشاور امور استانها) و اعضای مجمع برگزار شد.



در این مجمع، فرآیند انتخابات هیأت پارادوومیدانی استان خراسان شمالی برگزار و بابک فیروزه با کسب ۱۵ رای اعضای مجمع، به عنوان رئیس هیأت پارادوومیدانی استان خراسان شمالی انتخاب شد.



گفتنی است مجمع هیات پاردوومیدانی استان خراسان شمالی به عنوان چهارمین مجمع انتخاباتی هیات‌های استانی پارادوومیدانی برگزار و مجامع سایر استانها نیز در دستور کار فدراسیون قرار دارد.



