به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که حدود ۱۵ روز از اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به طرح جنجالی «استانی شدن انتخابات مجلس» و اعلام ۵ ایراد نسبت به آن می‌گذرد، هنوز مشخص نیست که تصمیم مجلس و کمیسیون تخصصی آن نسبت به این طرح، چیست؛ رفع ایرادات شورای نگهبان، اصرار بر مصوبه قبلی یا از دستور خارج کردن آن!؟

هرچه هست، از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی کننده به این طرح در مجلس شورای اسلامی صدای واحدی به گوش نمی‌رسد.

طرح «استانی – شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی» که بعد از فراز و نشیب‌های فراوان در جلسه علنی ۳۱ خردادماه سال جاری مجلس به تصویب رسیده بود، در نشست ۱۰ تیرماه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و این شورا، در تاریخ ۲۱ تیرماه با انتشار اطلاعیه‌ای و با اعلام پنج ایراد اساسی، این طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

در حالی که رسانه‌ها پیگیر سرانجام رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح بودند و همزمان نیز دولت اعلام کرده بود که لایحه مشابهی را در دست تدوین دارد، سه‌شنبه هفته گذشته سخنگوی کمیسیون شوراها در گفتگو با مهر اعلام کرد که این طرح به طور کامل از دستور کار مجلس خارج شده است.

دخیل عباس زارع‌زاده مهریزی اظهار داشت: با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بود و نیز تاکید مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حذف استانی شدن انتخابات مجلس در سیاست‌های کلی انتخابات و با توجه به اینکه طرح ما به این دوره مجلس نمی‌رسد، بنابراین مصلحت دیده شد که این طرح از دستور خارج شود.

اما طی دیروز و امروز برخی خبرها از به جریان افتادن دوباره این طرح حکایت دارد؛ از جمله اظهار نظر محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها که از احتمال رفع ایرادات شورای نگهبان در نشست فردای این کمیسیون خبر داده است.

سخنگوی کمیسیون شوراها: طرح، قطعاً منتفی شد/ رئیس کمیسیون: طرح دنبال می‌شود

در پی اعلام این خبر و پیگیری مهر، زارع‌زاده مهریزی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، بر خبر قبلی اعلام شده از سوی خود اصرار کرد.

وی با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح استانی - شهرستانی شدن انتخابات مجلس به صورت ریشه ای است و با رفع ابهام و اشکال قابل حل نیست، اظهار داشت: بحث ما با آقای کولیوند (نایب رئیس کمیسیون) نیز بر سر همین موضوع بود که مجمع تشخیص مصحلت نظام و شورای نگهبان ریشه این طرح را زده‌اند و بهتر است، دیگر مطرح نشود.

این نماینده با تأکید اعلام کرد که قطعاً این موضوع دیگر در دستور کار نخواهد بود.

اما با وجود این سخن صریح سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی، امیر خجسته رئیس کمیسیون عصر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در نشست سه‌شنبه هفته گذشته کمیسیون، برخی ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح برطرف شده است، گفت: قرار است در نشست فردا یکشنبه با حضور نماینده شورای نگهبان، بحث و بررسی شده و این ایرادات به طور کامل برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه پرونده این طرح هنوز بسته نشده است، گفت: طبق قانون باید مراحل بررسی طرح را دنبال کنیم و تکلیف آن را مشخص کنیم.

خجسته با بیان اینکه در جلسه فردا استدلال‌هایمان را با حضور نماینده شورای نگهبان مطرح می‌کنیم، در رابطه با اینکه آیا این طرح به انتخابات مجلس دهم می‌رسد یا خیر، خاطرنشان کرد: باید تلاش بشود؛ چون اکثر نمایندگان پیگیر هستند که این مسئله زودتر تعیین تکلیف شود.

صرف نظر از محتوای طرح و میزان اتقان و درستی آن، اما مشخص نیست که چرا از هیات رئیسه کمیسیون شوراها صدای واحدی درباره سرانجام این طرح جنجال‌ برانگیز بیرون نمی‌آید!؟ آیا در کمیسیون تخصصی مجلس هم نسبت به میزان کارشناسی بودن این طرح و ادامه آن، اختلاف نظر شدید وجود دارد یا سرنوشت دیگری برای آن رقم خواهد خورد؟

احتمالاً تا فردا عصر و تشکیل جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی، پاسخ این سوال معلوم می‌شود.