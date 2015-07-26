تبیین فرهنگ رضوی با استفاده از زبان قدسی هنر خوشنویسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و دبیر جشنواره خوشنویسی رضوی به برگزاری این جشنواره در ایام دهه کرامت اشاره کرد و افزود: این جشنواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا (ع)، گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیرۀ، شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده‌تر این آثار برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره خوشنویسی رضوی به تجربه موفق چند ساله برگزاری جشنواره خوشنویسی رضوی اشاره و عنوان کرد: برگزاری این جشنواره باعث رشد و شکوفایی استعدادهای بسیاری در خراسان رضوی و بلکه کشور شده است.

به گفته این مسئول، تعمیق و گسترش جلوه‌های فطری و معنوی تعالی انسان متخلق به سیره و سخن اولیای الهی، جریان‌سازی هنر ایرانی اسلامی در ذیل ارزش‌های الهی و سیره و تعالیم انبیاء و اولیای الهی، بسترسازی برای رشد و تعالی جایگاه بی‌بدیل فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی در سایه شخصیت و معارف امام رضا(ع) و فرهنگ والای رضوی، الگوسازی و تبیین فرهنگ متعالی رضوی با استفاده از زبان و بیان هنر قدسی خوشنویسی از دیگر اهداف این جشنواره است.

وی با بیان این‌که جشنواره خوشنویسی رضوی در موضوعات اندیشه، احادیث و بیانات امام رضا (ع)، مکاتب، حدیث نفس، اشعار و دل‌نوشته‌های هنرمندان در حوزه فرهنگ و معارف رضوی، روایات ائمه و معصومین در خصوص معرفی و جایگاه والای حضرت رضا (ع) برگزار می‌شود، ادامه داد: این جشنواره در رشته‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ ثلث، نقاشی خط و خط تحریری در دو بخش اساتید (بخش جنبی) و بخش رقابتی برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه امسال جشنواره خوشنویسی رضوی در سبزوار برگزار خواهد شد، تصریح کرد: برای برگزاری این جشنواره اتاق فکر مناسبی تشکل شده که جلسات خود را به صورت منظم برگزار می کند.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره

سرابی تصریح کرد: با توجه به استقبال نهادها و هنرمندان خوشنویس و همچنین درخواست‌های رسیده مبنی بر تمدید فراخوان ارسال آثار، مهلت ارائه آثار به این جشنواره تا ۱۰ مرداد ۹۴ تمدید شد.

وی افزود: متقاضیان شرکت در این رویداد هنری- فرهنگی تا پایان وقت اداری تاریخ ذکر شده فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره سراسری خوشنویسی رضوی ارسال کنند.

به گفته مدیرکل ارشاد خراسان رضوی یادآور شد: سیزدهمین جشنواره سراسری خوشنویسی رضوی شهریور ماه سال جاری، همزمان با ایام دهه کرامت در سبزوار برگزار خواهد شد. علاقه‌‌مندان برای اطلاع از جزئیات فراخوان و بخش‌های جشنواره می‌توانند به آدرس www.Razavikelk.ir مراجعه کنند و یا با شماره ۰۵۱- ۴۴۴۵۵۲۴۵تماس حاصل فرمایند.

یادآوری می شود؛ سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) از یکم تا یازدهم ذی‌القعده در دهه کرامت برابر با ۲۵ مرداد تا چهارم شهریور سال ۱۳۹۴ در تمام استان‌های ایران و ۲۲۰ نقطه از جهان برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این جشنواره هم زمان با میلاد باسعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) در شهر مقدس قم برگزار می شود و آیین اختتامیه این جشنواره در شب میلاد فرخنده ثامن الحجج(ع) در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه‌های این جشنواره می‌توانند به سایت سه زبانه «شمس توس» به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند.

همچنین سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۸۸۸ و شماره تلفن‌های‌: ۹-۰۵۱۳۲۲۸۳۰۴۴ به عنوان پل ارتباطی میان جشنواره و مخاطبان معرفی شده است.