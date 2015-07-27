به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا كریمی صارمی با حكم فرید فرخنده كیش دبیر سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم كوتاه تهران بهعنوان قائممقام دبیر این دوره جشنواره منصوب شد.
علیرضا كریمی صارمی مدرس دانشگاه، فارغالتحصیل رشته عكاسی از دانشگاه هنرهای زیبا كالیفرنیای آمریكا، بنیانگذار و مدیر آژانس عكس ایران، مدیر گروه فتوژورنالیسم دانشكده خبر است. وی مدیریت یازده دوره جشنواره بینالمللی فیلم كوتاه تهران از سال ۱۳۷۳، دبیری بیش از پانزده جشنواره عكس، داوری در جشنوارههای عكس را نیز در كارنامه خود دارد.
از دیگر فعالیتهای وی میتوان به مدیر هنری نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در بینال جهانی ونیز – ایتالیا، مدیر بخش بینالملل موزه هنرهای معاصر تهران، دبیر و عضو شورای اعزام هنرمندان به فرصت مطالعاتی پاریس سیته، عكاس برگزیده ایرانی در بخش فرهنگ مسابقات جهانی عكاسی آمریكا ۲۰۰۷، برگزاری نمایشگاه و دریافت مدال و دیپلم افتخار آكادمی هنرهای زیبای ایتالیا به خاطر نگاه هنرمندانه در مجموعه عكس همسران باد در سیصدمین سالگرد تأسیس این آكادمی ۲۰۱۱، تألیف و ترجمه كتاب چارلز لاتویج داجسون پرتره نگاه كودك در قرن نوزدهم (آماده چاپ) اشاره كرد.
نظر شما