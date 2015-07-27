تخلیه و بارگیری ۲۰ میلیون تن کالا در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم ایدنی ضمن تشریح عملکرد بزرگترین بندر تجاری ایران طی چهار ماه نخست سال ۹۴ اظهار کرد: طی این مدت، در مجموع ۲۰ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۷۲۵ تن کالای نفتی و غیر نفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران تخلیه و بارگیری شد.

وی ادامه داد: از مجموع عملیات انجام شده در این بندر طی سال جاری، ۱۲ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۳۵۷تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۷ میلیون و ۶۷۸هزار و ۳۶۸ تن به مواد نفتی اختصاص دارد. همچنین میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران ۶ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۴۹۳ تن است.

به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، در مدت یاد شده، ۳ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۲۶۴ تن از چنین کالاهایی وارد بندر شهید رجایی شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۹ درصدی را نشان می دهد. ین مقام مسئول حجم کابوتاژ کالاهای غیرنفتی صورت گرفته طی این مدت را ۱۱۸هزار و ۲۱۸ تن با رشد ۴۱ درصدی اعلام کرد.

ایدنی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری، ترانشیپ بیش از ۴۶۸هزار و ۴۶۴ تن کالای غیرنفتی نیز از طریق خطوط کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر در راستای تبدیل بندر شهید رجایی به یک بندر کانونی، به ثبت رسید. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد: طی چهار ماه اخیر، ترانزیت یک میلیون و۳۹۳ هزار و ۵۰۵ تن کالاهای غیرنفتی از طریق این بندر به انجام رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اعلام این مطلب که عملیات مربوط به کالاهای نفتی بزرگترین بندر تجاری کشور در بندر نفتی خلیج فارس واقع در منطقه شرقی بندر شهید رجایی صورت می گیرد، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۴۳ هزار و ۹۴۳ تن انواع فرآورده های نفتی از طریق این بندر به کشورهای مختلف ترانزیت شد که افزایش ۹۱ درصدی را در این زمینه شاهد بودیم.

ایدنی از واردات ۴۹۵ هزار و ۱۰۴ تن انواع فرآورده های نفتی از طریق بندر خلیج فارس به داخل کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۵ درصدی داشته است. وی اضافه کرد: طی این مدت، یک میلیون و ۸۷۰ هزار و ۶۱۱ تن مواد نفتی به خارج از کشور صادر شد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از پهلوگیری یکهزار و ۲۶۴ فروند انواع شناورهای بزرگ و کوچک در بندر شهید رجایی طی چهار ماه اول سال ۹۴ سخن به میان آورد و ادامه داد: از این میزان، ۹۷۷ فروند شناور بزرگ بالای یکهزار تن و ۲۸۷ فروند شناور نیز زیر یکهزار تن وزن داشته است. ایدنی در پایان گفت: طی این مدت، تخلیه و بارگیری ۵۲۵ هزار و ۲۷۶ TEU کانتینر در پیشرفته ترین بندر کانتینری کشور به ثبت رسید.

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری ایران در فاصله ۲۳ کیلومتری غرب شهر بندرعباس واقع شده و با ۲۴۰۰ هکتار وسعت، از ظرفیت پذیرش سالانه حدود ۹۰ میلیون تن کالا برخوردار است.