شورای عالی شهرسازی بر تمکین از مصوبات شورا در شیراز تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی، بیانیه‌ای پیرامون لزوم حفاظت و احیای ارزش‌های شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی در بافت فرهنگی- تاریخی شهر شیراز را خطاب به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس نوشت.

در این بیانیه آمده است:

به استحضار می‌رساند، با توجه به گزارش ارائه شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص تخریب‌های انجام شده در بافت پیرامون حرم مطهر شاه چراغ(ع) و بنا به درخواست این سازمان، موارد بررسی و بیانیه زیر در جلسه مورخ ۹۴/۳/۲۵ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید.

بافت فرهنگی- تاریخی شهر شیراز به ویژه بافت پیرامون حرم حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) با در بر داشتن مجموعه ارزشمندی از محلات و ابنیه تاریخی که در طول سال های متمادی بر اساس رعایت حرمت حرم مطهر شاهچراغ(ع)، هماهنگ با آداب زیارت و مجاورت با این بقعه متبرکه و بر اساس مختصات فرهنگی، طبیعی و تاریخی شهر شیراز و مردمان آن شکل گرفته است، بی تردید یکی از بارزترین شواهد فرهنگ و تمدن دیرپای ایرانی- اسلامی بوده و پاسداری از این ثروت معنوی و فرهنگی و ممانعت از تخریب آن بر عهده تمام دوستداران فرهنگ و تاریخ ایران اسلامی از جمله دستگاه ها و نهادهای اجرایی است.

شورای عالی شهرداری و معماری بر اساس وظایف حاکمیتی و نظارتی خود و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری (مندرج در بند نهم سیاست های کلی شهرسازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) به عنوان نهاد متولی هماهنگ کننده طرح های شهرسازی، ضمن بررسی مجموعه شرایط نابسامان بافت تاریخی شهر شیراز و مسائل مبتلا به آن، که بخشی از آن محصول طرح های شهرسازی متعدد و ناهماهنگی است که در بافت تاریخی شهر به ویژه پیرامون حرم مطهر شاه چراغ توسط دستگاه ها و نهادهای اجرایی متعدد در دست انجام بوده (و استمرار آن نتیجه ای جز صدمه جدی به هویت معنوی و تاریخی بافت شهری پیرامون حرم را به همراه نخواهد داشت)، در جلسه مورخ ۹۳/۷/۱۴ مقرر کرد که طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز با رویکرد صیانت از یکپارچگی بافت و ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و احیای فرهنگ سکونت، تهیه و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری، به عنوان سند بالادست الزام آور برای تهیه کلیه طرح های مرتبط با بافت تاریخی، فرهنگی در نظر گرفته شود.

افزون بر آن، به جهت اهمیت موضوع بافت پیرامون حرم مطهر بنا بر دستور وزیر محترم راه و شهرسازی تهیه طرح اجرایی بافت تحت نظارت شورای راهبری بافت پیرامون حرم شاه چراغ(ع) متشکل از معاونان وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی و وزارت کشور در حال انجام بوده و برای هماهنگی و یکپارچگی اقدامات سازمان مجری ساختمان های دولتی وزارت راه، مجری این اقدامات خواهند بود.

همچنین طرح تفصیلی بافت فرهنگی و تاریخی نیز هم اکنون در مراحل نهایی بررسی و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری است. در این راستا و با توجه به تداوم تخریب بافت شهری و ابنیه تاریخی شهر شیراز شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن تاکید بر لزوم تمکین همه دستگاه ها و نهادهای معنوی و شهری فعال در بافت تاریخی شیراز به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و اجتناب از هرگونه اقدام خارج از مصوبات شورای مذکور (که خود بی تردید زمینه ساز تشدید تخریب شواهد شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی در بافت تاریخی شیراز خواهد شد)، خواستار مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط در راستای ایجاد زمینه های لازم برای رعایت حقوق ساکنان محلات تاریخی شهر، فراهم کردن بستر مناسب برای حضور و خدمات‌رسانی به زائران آن بقعه متبرکه و در عین حال صیانت از هویت تاریخی و معنوی و شواهد فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی است.

این بیانیه به وزیر راه و شهرسازی، اعضای شورای عالی نمایندگان سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور و نیرو رونوشت شده است.