به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمودی بعد ازظهر دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته کارآفرینی در اداه کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه این اداره کل سالانه به دو میلیون نفر ساعت آموزش در بخش دولتی و بیش از یک میلیون نفر ساعت آموزش فنی و حرفه‌ای به بخش خصوصی ارائه می دهد، اظهار داشت: به ازای هر شهروند استان سمنان حدود پنج ساعت آموزش فنی و حرفه‌ای داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه استان سمنان در بین استان‌های کشور دارای بالاترین نرخ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است، افزود: ۷۰ درصد آموزش‌های مهارت محور سازمان فنی و حرفه‌ای در سطح کشور به ایجاد اشتغال کارآموزان می‌انجامد، که این رقم در استان سمنان ۴۰ درصد است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان از آموزش‌های این سازمان در زمینه مشاغل خانگی خبر داد و اظهار داشت: تولید در این آموزش ها بسیار مهم است.

محمودی افزود: در قالب طرح «ارتقای شایستگی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاهی»، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، از سوی دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از راه‌های کارآفرینی برای فارغ‌التحصیلان دیده شده است.

وی به معضل بیکاری اشاره کرد و گفت: این معضل فقط برای کشور ما نیست بلکه جهانی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان با اشاره به این مطلب که دولت تدبیر و امید متناسب با نیازها و ظرفیت‌های کشور برای رفع معضل بیکاری برنامه‌ریزی‌هایی کرده است که اجرای آنها می‌تواند این مشکل را برطرف کند، عنوان کرد: این دولت با اجرایی کردن پروژه‌هایی در راستای خروج از رکود، ایجاد رونق اقتصادی و توزیع فرصت‌های اقتصادی به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و رفع معضل بیکاری در کشور است.

محمودی با بیان اینکه طرح «ارتقای شایستگی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاهی» یکی از طرح های دولت برای رفع مشکل بیکاری است، گفت: رفع نیازهای بازار کار به نیروی متخصص و با مهارت در دو سطح فارغ‌التحصیلان و دانشجویان در حال تحصیل در سطح ملی از مهمترین اهداف این طرح است.

وی ادامه داد: در راستای اجرایی شدن طرح «ارتقای شایستگی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاهی» شش برنامه در دستور کار سازمان فنی و حرفه‌ای قرار گرفته که ظرف یکی دو ماه آینده به استان‌ها ابلاغ و اجرایی می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان، از برگزاری بخش استانی مسابقات ملی مهارت در سه شهر سمنان، دامغان و شاهرود خبر داد و افزود: بیش از ۴۷۰ نفر در دوره شهرستانی این مسابقات شرکت کردند که ۵۵ نفر آنها به مرحله استانی راه یافته اند که این مسابقات روزهای هشتم و نهم مردادماه جاری برگزار و برگزیدگان استانی به مسابقات سراسری اعزام می‌شوند.

محمودی در خاتمه ضمن اشاره به اجرای برنامه های متعدد به مناسبت هفته کارآفرینی در این استان خاطر نشان کرد: تقدیر از برترین‌های مهارت و کارآفرینی، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، نشت هم اندیشی شورای مدیران تحت اداره کل کار و تعاون استان، برپایی نمایشگاه‌های متعدد در مراکز استان، برپایی گذر مهارت، مسابقات فرهنگی و ... از جمله برنامه ها است.