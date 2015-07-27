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۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۴۲

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان:

مرکز رشد فنی و حرفه‌ای در پارک علم و فناوری سمنان ایجاد می شود

مرکز رشد فنی و حرفه‌ای در پارک علم و فناوری سمنان ایجاد می شود

سمنان- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان از ارایه پیشنهاد ایجاد یک مرکز رشد فنی و حرفه‌ای در پارک علم و فناوری سمنان خبر داد و گفت: ۷۰ درصد آموزش‌های مهارت محور به اشتغال کارآموزان می‌انجامد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمودی بعد ازظهر دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته کارآفرینی در اداه کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه این اداره کل سالانه به دو میلیون نفر ساعت آموزش در بخش دولتی و بیش از یک میلیون نفر ساعت آموزش فنی و حرفه‌ای به بخش خصوصی ارائه می دهد، اظهار داشت: به ازای هر شهروند استان سمنان حدود پنج ساعت آموزش فنی و حرفه‌ای داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه استان سمنان در بین استان‌های کشور دارای بالاترین نرخ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است، افزود: ۷۰ درصد آموزش‌های مهارت محور سازمان فنی و حرفه‌ای در سطح کشور به ایجاد اشتغال کارآموزان می‌انجامد، که این رقم در استان سمنان ۴۰ درصد است.

ابراهیم محمودی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان از آموزش‌های این سازمان در زمینه مشاغل خانگی خبر داد و اظهار داشت: تولید در این آموزش ها بسیار مهم است.

محمودی افزود: در قالب طرح «ارتقای شایستگی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاهی»، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، از سوی دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از راه‌های کارآفرینی برای فارغ‌التحصیلان دیده شده است.

 وی به معضل بیکاری اشاره کرد و گفت: این معضل  فقط برای کشور ما نیست بلکه جهانی است.

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان با اشاره به این مطلب که دولت تدبیر و امید متناسب با نیازها و ظرفیت‌های کشور برای رفع معضل بیکاری برنامه‌ریزی‌هایی کرده است که اجرای آنها می‌تواند این مشکل را برطرف کند، عنوان کرد: این دولت با اجرایی کردن پروژه‌هایی در راستای خروج از رکود، ایجاد رونق اقتصادی و توزیع فرصت‌های اقتصادی به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و رفع معضل بیکاری در کشور است.

محمودی با بیان اینکه طرح «ارتقای شایستگی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاهی» یکی از طرح های دولت برای رفع مشکل بیکاری است، گفت: رفع نیازهای بازار کار به نیروی متخصص و با مهارت در دو سطح فارغ‌التحصیلان و دانشجویان در حال تحصیل در سطح ملی از مهمترین اهداف این طرح است.

وی ادامه داد: در راستای اجرایی شدن طرح «ارتقای شایستگی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاهی» شش برنامه در دستور کار سازمان فنی و حرفه‌ای قرار گرفته که ظرف یکی دو ماه آینده به استان‌ها ابلاغ و اجرایی می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان،  از برگزاری بخش استانی مسابقات ملی مهارت در سه شهر سمنان، دامغان و شاهرود خبر داد و افزود: بیش از ۴۷۰ نفر در دوره شهرستانی این مسابقات شرکت کردند که ۵۵ نفر آنها به مرحله استانی راه یافته اند که این مسابقات روزهای هشتم و نهم مردادماه جاری برگزار و برگزیدگان استانی به مسابقات سراسری اعزام می‌شوند.

 محمودی در خاتمه ضمن اشاره به اجرای برنامه های متعدد به مناسبت هفته کارآفرینی در این استان خاطر نشان کرد: تقدیر از برترین‌های مهارت و کارآفرینی، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، نشت هم اندیشی شورای مدیران تحت اداره کل کار و تعاون استان، برپایی نمایشگاه‌های متعدد در مراکز استان، برپایی گذر مهارت، مسابقات فرهنگی و ... از جمله برنامه ها است.

کد مطلب 2868668

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