به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی‌ طلب صبح شنبه در دیدار با فرماندار شاهرود به ضرورت بهره گیری از ظرفیت های عظیم شهرستان شاهرود در حوزه آموزش فنی و حرفه دی به عنوان راهبرد فنی و حرفه ای سمنان یاد کرد.

وی با اشاره به نقش بی بدیل آموزش های فنی و حرفه ای در زمینه ایجاد اشتغال و فرصت شغلی افزود: آموزش فنی و حرفه ای در تلاش است تا به مقوله اشتغال، بیش از گذشته پرداخته شود. ‌

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان نهضت مهارت‌آموزی را رویکرد این اداره کل دانست و تاکید کرد: همراهی دستگاه های دولتی در تقویت آموزش های فنی و حرفه ای ضرورت دارد.

حسینی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح «هنرستان‌های جوار کارخانه» اقدامات خوبی در استان سمنان رخ داده است تاکید کرد: تامین و اطمینان از بازار کار و تربیت نیروی کار ماهر از ویژگی های این طرح است که مورد استقبال صنایع استان هم قرار گرفته است.