۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

استقبال کارخانه‌های استان سمنان از طرح هنرستان‌های همجوار صنعت

سمنان- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان از استقبال کارخانه‌های استان از طرح هنرستان‌های همجوار صنعت خبر داد و گفت: تامین نیروی کار ماهر مزیت این طرح به شمار می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی‌ طلب صبح شنبه در دیدار با فرماندار شاهرود به ضرورت بهره گیری از ظرفیت های عظیم شهرستان شاهرود در حوزه آموزش فنی و حرفه دی به عنوان راهبرد فنی و حرفه ای سمنان یاد کرد.

وی با اشاره به نقش بی بدیل آموزش های فنی و حرفه ای در زمینه ایجاد اشتغال و فرصت شغلی افزود: آموزش فنی و حرفه ای در تلاش است تا به مقوله اشتغال، بیش از گذشته پرداخته شود. ‌

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان نهضت مهارت‌آموزی را رویکرد این اداره کل دانست و تاکید کرد: همراهی دستگاه های دولتی در تقویت آموزش های فنی و حرفه ای ضرورت دارد.

حسینی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح «هنرستان‌های جوار کارخانه» اقدامات خوبی در استان سمنان رخ داده است تاکید کرد: تامین و اطمینان از بازار کار و تربیت نیروی کار ماهر از ویژگی های این طرح است که مورد استقبال صنایع استان هم قرار گرفته است.

