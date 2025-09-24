به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، مجید بیجندی به سمت سرپرست اداره‌کل هواشناسی هرمزگان منصوب شد.

در متن ابلاغیه آمده است: با توجه به مراتب تعهد و تجارب شما و با عنایت به ضرورت ارتقا و تقویت کیفی خدمات هواشناسی در استان هرمزگان، به‌عنوان سرپرست اداره‌کل هواشناسی این استان منصوب می‌شوید.

در بخش پایانی این ابلاغ نیز برای دکتر بیجندی در ایفای مسئولیت خطیر جدید آرزوی موفقیت از خداوند متعال شده است.

بیجندی، از کارشناسان باسابقه سازمان هواشناسی کشور، دارای مدرک دکتری هواشناسی و ۲۲ سال سابقه فعالیت است.

وی پیش‌تر مسئولیت‌های مختلف مدیریتی را در استان‌های خراسان رضوی، سمنان، اصفهان و خراسان شمالی عهده‌دار بوده و تجربه مدیریت کل هواشناسی این استان‌ها را در کارنامه خود دارد.