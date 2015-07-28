مخالفت دوباره کره شمالی با پیشنهاد آمریکا برای الگوگرفتن از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «جی جائه ریونگ» سفیر کره شمالی در چین، با بیان اینکه کره شمالی کشوری است که مجهز به سلاح های هسته ای است و از این نظر با ایران تفاوت دارد، با پیشنهاد مقامات آمریکایی برای استفاده از روشی که منجر به توافق هسته ای میان تهران و کشورهای ۱+۵ شد برای حل پروندده هسته ای کره شمالی مخالفت کرد.

این برای دومین بار در هفته های اخیر است که کره شمالی با پیشنهادآمریکا برای حل پرونده هسته ای پیونگ یانگ و استفاده از مدل ایران برای حل تنش ها مخالفت می کند.

بعد از توافق حاصل شده میان ایران و کشورهای ۱+۵، آمریکا خواستار آن شده تا کره شمالی با الهام گرفتن از این روند در پی حل تنش های هسته ای خود با کشوررهای دیگر باشد اما پیونگ یانگ تا این لحظه با این پیشنهاد مخالفت کردده است.

کره شمالی که برنامه هسته ای اش را «بازدارندگی ضروری» در برابر آمریکا می داند اعلام کرده است که تمایلی به مذاکرات هسته ای به مانند مذاکرات فشرده ایران و گروه ۱+۵ ندارد.

روز گذشته «سیدنی سیلر» فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات شش جانبه هسته ای با کره شمالی گفت که این کشور آماده نشان دادن انعطاف در گفتگو ها با پیونگ یانگ است. سیلر گفته که آمریکا در را برای گفتگو با کره شمالی هر زمانی که مایل به پایان دادن به انزوای دیپلماتیکش بود، باز گذاشته است.

وی که در سئول پایتخت کره جنوبی با خبرنگاران سخن می گفت، تصریح کرد: توافق هسته ای ایران ارزش ها و ظرفیت های مذاکره و دیپلماسی را نشان داد. فرستاده آمریکا در مذاکرات هسته ای کره شمالی که از عنوان «جمهوری دموکراتیک خلق کره» برای خطاب قرار دادن این کشور استفاده می کرد، افزود: توافق هسته ای ایران تمایل ما را در زمانی که طرف مقابل مان نیز مایل به انعطاف باشد، برای حل و فصل مسائل نشان داد.

به گفته وی هر زمانی که کره شمالی تصمیم بگیرد می خواهد راه متفاوتی را نسبت به گذشته انتخاب کند، آمریکا آماده انعطاف است. این در حالی است که مذاکرات شش جانبه هسته ای کره شمالی از سال ۲۰۰۸ متوقف شده است. کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی و روسیه کشورهای شرکت کننده در این مذاکرات هستند.