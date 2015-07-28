خانه رزمی کرمانشاه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهمند سال افزون در نشستی خبری که ظهر امروز سه شنبه برگزار شد، اظهار داشت: در راستای توسعه فضاهای ورزشی ۵۰ زمین ورزشی روباز به عنوان پروژه‌های مصوب از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه انجام شده است.

مسئول نظارت فنی بر اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه افزود: از دیگر پروژه‌های ورزشی این استان ۱۰ سالن سقف بلند چند منظوره است که از این تعداد اعتبارات ۷ مورد از محل بودجه سفر مقام معظم رهبری تامین شده و ۴ سالن سقف بلند چندمنظوره نیز در مرحله افتتاح و بهره‌برداری قرار دارد.

سال افزون از افتتاح ۳ پروژه ورزشی در هفته دولت خبر داد و گفت: موقعیت این پروژه‌ها در شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب، کنگاور و هرسین قرار دارد که در هفته دولت افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین از افتتاح مجموعه ورزشی در شهرستان اسلام آباد غرب تا پایان سال خبر داد و بیان کرد: از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری ۳ پروژه ورزشی به تعهدات اداره کل راه و شهرسازی سپرده شد که در نهایت به سرانجام نرسید و به اداره کل ورزش و جوانان استان محول شد.

مسئول نظارت فنی بر اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه اواخر شهریور ماه امسال را زمان افتتاح ۲ استخر سرپوشیده در شهرستان روانسر اعلام و اظهار کرد: برای این پروژه ۴ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده و خانه رزمی مجموعه امام خمینی(ره) نیز آماده افتتاح است.

سال افزون افتتاح پیست تارتان شهرستان سنقرو کلیایی را از پروژه‌های ورزشی مهم استان دانست و گفت: عملیات احداث این پیست از سال ۹۰ آغاز شد و تا پایان مرداد ماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در تشریح دیگر پروژه‌های ورزشی آماده افتتاح در استان کر مانشاه گفت: ۲ خوابگاه ورزشی در مجموعه کوثر کرمانشاه به مساحت ۲ هزار مترمربع با داشتن ۱۲ سوئیت نیز در صورت تامین اعتبارات تا پایان شهریور به بهره‌برداری خواهد رسید.

سال افزون با بیان اینکه عملیات احداث مجموعه ورزش‌های ساحلی دهکده المپیک از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، گفت: در صورت تامین اعتبار عملیات احداث مجموعه ورزش‌های ساحلی برای رشته‌های هندبال، والیبال و فوتبال دنبال می‌شود.

مسئول نظارت فنی بر اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی خوابگاه دهکده المپیک افزود: این خوابگاه نیز مجدد طراحی شد و عملیات بازسازی سالن شهید شهبازی اسلام آباد غرب، پایگاه استعدادیابی مجموعه ورزشی حضرت عباس(ع) نیز به اتمام رسیده است.

وی اتمام عملیات استخر سرپوشیده شهرستان ثلاث و باباجانی را درگرو تزریق اعتبارات دانست و بیان کرد: احداث زمین چمن این شهرستان با مشکلاتی از جمله کمبود آب مواجه شده و به احتمال زیاد از چمن مصنوعی استفاده کنیم و در این راستا نیز به تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات نیاز داریم.

سال افزون عدم تامین اعتبار را دلیل تعطیل شدن پروژه احداث پایگاه قهرمانی استخر استان کرمانشاه دانست و گفت: این پروژه از پیشرفت ۶۵ درصدی برخوردار است و تاکنون ۱۹ میلیارد تومان برای آن هزینه شده که برای اتمام و به سرانجام رساندن آن به ۱۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی در پایان افزود: موافقت‌نامه استخر قهرمانی زیر نظر شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی با نظارت وزارتخانه است و اداره کل تنها در این زمینه بهره‌بردار است.