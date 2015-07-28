پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه آبرسانی به روستای ونارچ قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم، علیجان صادق‌پور به ارائه گزارشی از روند پیشرفت پروژه آبرسانی در روستای ونارچ خبر داد و اظهار داشت: روستای ونارچ از توابع بخش کهک از سال ۱۳۷۶ تحت پوشش شرکت آبفار قرار گرفته است و دارای ۴۳۷ مشترک و بیش از ۳۰۰ خانوار است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم تصریح کرد: در حال حاضر در این روستا علاوه بر دو حلقه چاه و یک مخزن ذخیره آب به ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب، آبرسانی سیار به‌وسیله تانکر نیز صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای رفع مشکل کمبود منابع آب در روستای ونارچ پروژه انتقال آب از سرشاخه‌ها تعریف شده است.

صادق پور با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه مذکور از اوایل خرداد سال جاری آغاز شده است، گفت: طول خط انتقال در این پروژه ۹ کیلومتر است و در آن از بهترین نوع لوله استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی به روستای ونارچ با سرعت در حال انجام است، افزود: تا کنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.

مدیر عامل شرکت آبفار قم عنوان کرد: ما در شرکت آب و فاضلاب روستایی تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا هر چه زودتر مردم روستای ونارچ از آب آشامیدنی با کیفیت و لازم برخوردار شوند.

وی در پایان افزود: هزینه‌های زیادی صرف می‌شود تا آب از سرشاخه‌ها به این منطقه برسد لذا مردم باید در مصرف آن کمال دقت را داشته و راه کارهای اصلاح الگوی مصرف را رعایت کنند.