اعلام حالت فوق العاده به خاطر وقوع سیل گسترده در میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، طی هفته های گذشته ریزش باران های موسمی باعث شده تا در بسیاری از مناطق میانمار سیل جاری شود.

در حالی که هزاران نفر از مردم میانمار برای فرار از سیل به معابد بوداییان در این کشور پناه برده اند، برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که بوداییان مانع از ورود مسلمانان روهینگیا به معابد می شوند.

در این خصوص روزنامه میانمار تایمز نوشته است نیروهای امنیتی، مسلمانان روهینگیا را از مدارس و مراکز اجتماعی در ایالت راخین غربی بیرون رانده اند. براساس این گزارش استان های هیای غربی چین و راخین بیشترین میزان خسارت را در سیل اخیر میانمار متحمل شده اند.

در همین رابطه «پیر پرون» سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور انسان دوستانه در میانمار گفت ارتباط با برخی از شهرها در ایالت راخین کاملا قطع شده است. سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که قصد دارد تیم های امدادی را برای بررسی نیاز به غذا، آب و سرپناه به این کشور اعزام کند.

دولت میانمار اعلام کرده است که بیش از نیم میلیون هکتار از مزارع برنج این کشور بر اثر سیل اخیر زیر آب رفته است.