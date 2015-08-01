  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۲۳:۵۴

اعلام حالت فوق العاده به خاطر وقوع سیل گسترده در میانمار

اعلام حالت فوق العاده به خاطر وقوع سیل گسترده در میانمار

رئیس جمهوری میانمار بدنبال جاری شدن سیل بی سابقه در این کشور که منجر به کشته شدن ۲۷ نفر شد، در چهار منطقه از این کشور حالت فوق العاده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، طی هفته های گذشته ریزش باران های موسمی باعث شده تا در بسیاری از مناطق میانمار سیل جاری شود.

در حالی که هزاران نفر از مردم میانمار برای فرار از سیل به معابد بوداییان در این کشور پناه برده اند، برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که بوداییان مانع از ورود مسلمانان روهینگیا به معابد می شوند.

در این خصوص روزنامه میانمار تایمز نوشته است نیروهای امنیتی، مسلمانان روهینگیا را از مدارس و مراکز اجتماعی در ایالت راخین غربی بیرون رانده اند. براساس این گزارش استان های هیای غربی چین و راخین بیشترین میزان خسارت را در سیل اخیر میانمار متحمل شده اند.

در همین رابطه «پیر پرون» سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور انسان دوستانه در میانمار گفت ارتباط با برخی از شهرها در ایالت راخین کاملا قطع شده است. سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که قصد دارد تیم های امدادی را برای بررسی نیاز به غذا، آب و سرپناه به این کشور اعزام کند.

دولت میانمار اعلام کرده است که بیش از نیم میلیون هکتار از مزارع برنج این کشور بر اثر سیل اخیر زیر آب رفته است.

کد مطلب 2872602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها