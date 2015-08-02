فرهاد سال افزون در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسابقات والیبال قهرمانی آسیا که در تهران در حال برگزاری است، اظهار داشت: خوشبختانه در اولین بازی خود در این مسابقات توانستیم به راحتی کویت را ببریم و در بازی دوم نیز مقابل قزاقستان که چیزی برای از دست دادن نداشت و در برابر ما خود را به آب و آتش زد توانستیم به پیروزی برسیم.

وی با اشاره به آمادگی مطلوب و مثال‌ زدنی بلندقامتان ایرانی در این دوره از مسابقات افزود: مردم از ما توقع دارند و به یاری خداوند در این دوره از رقابت ها بر روی سکو قرار خواهیم گرفت.

سال افزون بدنه اصلی تیم ملی ب والیبال ایران را تیمی جوان و مورد اعتماد فدراسیون دانست و گفت: از اعتماد فدراسیون خرسندیم و پاسخ این اعتماد را با برد مقابل حریفان و قرار گرفتن بر روی سکو می‌ دهیم.

وی همچنین با اشاره به مسابقات جهانی پیش رو برزیل، لهستان، آمریکا و ایتالیا را از رقبای عنوان‌ دار ایران در این مسابقات برشمرد و گفت: مسابقات جهانی ژاپن در شهریور ماه برگزار می شود و امیدواریم که شاهد درخشش ملی پوشان در این مسابقات باشیم.

سال افزون در ادامه با ابراز نارضایتی از رکود ورزش والیبال در استان کرمانشاه گفت: تیم گنبد از نظر توانایی و قدرت یک صدم کرمانشاه هم نمی‌ شود اما دو ملی پوش دارد و باید پرسید که مسئولان کرمانشاه برای ورزش چکار می‌ کنند.

این ملی پوش پرافتخار کرمانشاهی در ادامه بیان کرد: کرمانشاه کارش قهرمان‌ سازی برای دیگر استان ها شده و قهرمانانی همچون محمد ترکاشوند، محمد منصوری و فرهاد سال افزون و ... را تربیت کرده اما خود بی‌ نصیب مانده است.

سال افزون افزود: بسیار متاسفم برای والیبال شکست خورده کرمانشاه چرا که به عنوان یک کلانشهر نه تنها تیمی در حد سوپر لیگ بلکه تیم لیگ یک را نیز نتوانسته اداره کند.

وی منیت و خودخواهی برخی مسئولان را عامل شکست و رکود ورزش در استان کرمانشاه دانست و گفت: در حال حاضر کرمانشاه نه کشتی خوبی دارد نه فوتبال خوبی و نه والیبال و بوکسی. این درحالیست که زمانی کشتی کرمانشاه در سطح کشور حرف اول را می‌ زد.

وی با ابراز خرسندی ازعملکرد و رویکرد قهرمان محوری مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ضمن قدردانی از زحمات ایشان خواستار همراهی سرمایه‌ داران، کارخانه‌داران و افراد باسابقه با آقای جوهری جهت رونق ورزش کرمانشاه شد.

سال افزون نبود اسپانسر را سبب بوجود آمدن وضعیت نابه سامان ورزش و به ویژه والیبال در استان کرمانشاه دانست و گفت: متاسفانه آنقدر که کرمانشاه بیکار دارد کل ایران ندارد.

گفتنی است، فرهاد سال افزون سابقه حضور در مسابقات جهانی نوجوانان و جوانان جهان را در کارنامه داشته و کسب دو دوره قهرمانی نوجوانان آسیا از جمله افتخارات ورزشی وی محسوب می شود.