امام مهدی(عج) وارث جهانی پر از خرابی و ویرانی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام آغاز امامت حضرت حجت(عج) و اعیاد ربیع الاول کتاب «آینده جهان: سیری در حوادث پس از ظهور»، با حضور نویسنده اثر، حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد مروجی طبسی نویسنده این اثر رونمایی شد.

مروجی طبسی در این مراسم با اشاره به اینکه درباره حضرت مهدی(عج) آثار فراوانی به زبان‌های مختلف نوشته شده است، اظهار کرد: در میان آثار موجود، بخش قابل توجهی به حوادث پیش از ظهور اختصاص یافته و درباره حوادث پس از ظهور نیز مطالب متعددی وجود دارد، اما تلاش اصلی در نگارش این کتاب، بررسی حوادث پس از ظهور و ارائه تصویری دقیق‌تر از شرایط جهان در آن دوران بوده است.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در نگارش «آینده جهان» مورد توجه قرار گرفته، چگونگی شکل‌گیری حکومت امام زمان(عج) و وضعیت جهان پس از ظهور است. در این کتاب تلاش کرده‌ام آنچه را درباره حوادث پس از ظهور در منابع آمده، بررسی و مطالبی را که از استحکام و اعتبار بیشتری برخوردار است، گردآوری کنم.

نویسنده «آینده جهان» با بیان اینکه تصویر ارائه‌شده از امام زمان(عج) نباید صرفاً به وجه مقابله ایشان با جباران و دشمنان محدود شود، گفت: گاهی در بیان حوادث پس از ظهور، بیشتر بر برخورد امام با جباران عالم و از بین بردن مظاهر ظلم و فساد تأکید می‌شود و ممکن است این مسئله در ذهن مخاطب این تصور را ایجاد کند که با حکومتی صرفاً مبتنی بر خشونت مواجه هستیم؛ در حالی که باید تصویر کامل‌تری از حکومت مهدوی ارائه شود.

وی ادامه داد: هنگامی که امام زمان(عج) ظهور می‌کنند، وضعیت عالم دگرگون خواهد شد و حکومتی که هزاران سال وعده آن داده شده است، باید جهانی را که با خرابی‌ها و آثار ظلم و جنگ مواجه است، از نو سامان دهد. امام زمان(عج) وارث جهانی خواهد بود که پیش از ظهور، گرفتار ظلم، جنگ و ویرانی شده است و طبیعی است که برقراری حکومت الهی نیازمند نیرو و ظرفیت گسترده‌ای برای اداره این جهان باشد.

نویسنده کتاب «آینده جهان» با اشاره به بررسی روایت‌های مربوط به حوادث پس از ظهور در این اثر عنوان کرد: در این کتاب تلاش کرده‌ام مطالب مربوط به حوادث پس از ظهور را مورد بررسی قرار دهم و مواردی را که احتمال ضعف سند یا ایجاد ابهام دارند، کنار بگذارم و بر مطالبی تمرکز کنم که از استحکام بیشتری برخوردارند.

وی با تأکید بر اینکه ادعا ندارد همه مطالب مربوط به حوادث پس از ظهور را در این اثر گردآوری کرده است، گفت: قطعاً این کار می‌تواند در آینده توسط پژوهشگران دیگری ادامه پیدا کند و امیدوارم کسانی که پس از ما در این زمینه فعالیت خواهند کرد، آثار کامل‌تر و دقیق‌تری ارائه دهند.

حجت الاسلام و المسلمین مروجی طبسی در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش پژوهش‌های علمی درباره امام زمان(عج) پیشنهاد کرد: مجموعه‌های فرهنگی می‌توانند هر سال جایزه‌ای برای بهترین کتاب درباره امام زمان(عج) در نظر بگیرند. چنین اقدامی می‌تواند به یک حرکت علمی گسترده برای تولید آثار فاخر و دقیق درباره حضرت مهدی(عج) تبدیل شود و زمینه را برای شناخت بیشتر جامعه از امام زمان(عج) فراهم کند.

کتاب «آینده جهان: سیری در حوادث پس از ظهور» تازه‌ترین اثر محمدجواد مروجی طبسی توسط انتشارات کتاب جمکران که با رویکردی مستند و تحلیلی به بررسی دوره پس از ظهور امام مهدی(عج) می‌پردازد و اخیرا وارد بازار نشر شده است، جزو پرفروش‌ترین آثار این نشر در هفته‌های اخیر قرار گرفته است.

این اثر در ده فصل، از زمینه‌های ظهور و خستگی بشر از ظلم و بی‌عدالتی آغاز کرده و سپس به ساختار دولت مهدوی، نقش یاران امام و برقراری عدالت جهانی می‌پردازد. همچنین تحولات علمی، اصلاحات دینی، بازگشت حضرت عیسی(ع) و مسئله رجعت از دیگر محورهای کتاب است که در نهایت تصویری از جهانی سرشار از عدالت و پیشرفت ترسیم می‌کند.

کتاب «آینده جهان» نوشته محمدجواد مروجی طبسی در ۲۰۸ صفحه و با قیمت ۳۶۰۰۰۰ تومان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.