به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، «ارنست مونیز» در این دیدار که در آمریکا انجام شد به خبرنگاران اسرائیلی گفت که بهتر است واژه «تهدید وجودی» در مورد فعالیت هسته ای ایران را از ادبیات خود حذف کنند زیرا ایران متعهد شده که در آینده به هیچ عنوان به سراغ ساخت تسلیحات اتمی نخواهد رفت.

به نوشته هاآرتض، ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، که در زمان انجام مذاکرات هسته ای با ایران حضور پررنگی در تیم مذاکره کننده آمریکا داشت این روزها تبدیل به مرد شماره یک دولت اوباما در توضیح جزئیات توافق هسته ای ایران به رسانه ها و مقامات رسمی شده است.

مونیز در ادامه صحبت های خود برای مطمئن تر ساختن صهیونیست ها در مورد حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی گفت: این توافق ذره ای تغییر در اینکه متحدان ما در منطقه چه کسانی هستند ایجاد نکرده است.

پس از دیدار مونیز با خبرنگاران اسرائیلی، وزارت انرژی آمریکا بیانیه ای را صادر کرد که در آن آمده است: آمریکا فشار بر ایران در مواردی همچون حقوق بشر، حمایت از گروه های مقاومت، و تلاش این کشور برای کم کردن قدرت دیگران در منطقه را کم نخواهد کرد.

دیدار مونیز با این خبرنگاران در حالی انجام شد که تعدادی از اعضای کنگره آمریکا با هزینه لابی آیپک راهی سرزمین های اشغالی شده اند تا با «بنیایمن نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، دیدار کنند. اهمیت این دیدار از آن رو است که کنگره آمریکا در حال بررسی توافق هسته ای ایران بوده و قرار است در ماه آینده میلادی در مورد آن رای گیری کند.