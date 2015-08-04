به گزارش خبرنگار مهر، کیوان گردان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته صنایع کوچک با بیان اینکه پروژه های مختلفی در شهرک صنعتی پیگیری و دنبال می شود، اظهار داشت: ۲۱ مرداد ماه روز حمایت از صنایع کوچک نامگذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه صنایع کوچک ۹۲ درصد صنایع کشور را شامل می شود، عنوان کرد: ۴۵ درصد اشتغال در حوزه صنعت کشور را صنایع کوچک به خود اختصاص داده و ۱۷ درصد ارزش افزوده در بخش صنعت ایجاد کرده اند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی با تاکید بر اینکه ۱۰ هزار میلیاد تومان برای صنایع کوچک کشور اختصاص یافته است، اظهار داشت: صندوق ضمانت حمایت از صنایع کوچک با کمترین وثیقه نسبت به پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک اقدام می کند.

گردان با اشاره به اینکه بیمه ایران نیز به کمک صنایع کوچک آمده است، بیان داشت: بیمه ایران با کم کردن ریسک و پرداخت خسارت به صنایع کوچک کمک می کند.

پس از هدفمندی یارانه ها بخشی از صنعت دچار آسیب شد

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه بانک صنعت و معدن با توجه به سیاست ها بخش عمده ای از حمایت های خود را به صنایع کوچک اختصاص داده است، گفت: دولت تدبیر و امید حمایت های خوبی از واحد های تولیدی و صنایع کوچک دارد چرا که بعد از هدفمندی یارانه ها بخشی از صنعت دچار آسیب شد و قیمت حامل های انرژی افزایش یافت.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی به خوشه های صنعتی اشاره داشت و افزود: دولت از خوشه های صنعتی نیز حمایت می کند و در حال حاضر ۴۱ خوشه جدید در کشور شناسایی شده که ساماندهی ۲۲ خوشه صنعتی پایان یافته و در استان همدان نیز ۱۴۴ اجتماع شناسایی و ۱۸ مورد مطالعه شده و برای سه خوشه صنعتی حمایت هایی آغاز شده است.

گردان با اشاره به اینکه خوشه صنعتی، اجتماعی صنعتی بوده که در اطراف شهرها و روستاها وجود دارد، بیان داشت: روستای اشترمل در تویسرکان و کردآباد در کبودرآهنگ و نگار خاتون در فامنین از جمله اجتماع های شناسایی شده در استان همدان است که در حال حاضر هزار نفر در خوشه های صنعتی استان همدان اشتغال دارند.

وی با بیان اینکه ۵۰ هزار نفر شاغل در خوشه های صنعتی کشور شناسایی شده بود، بیان کرد: تعداد شاغلین در خوشه های صنعتی کشور با حمایت های دولت از این بخش به ۶۲ هزار نفر افزایش یافته و استان همدان در بخش خوشه های صنعتی نیز در کشور پیشتاز بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه شهرک فنآوری همدان چهارمین شهرک فنآوری کشور بوده و تنها هفت شهرک فنآوری در کشور فعال است، عنوان داشت: این شهرک در زمینه بیمه ای و بازرگانی و صادراتی و جذب واحدهای فنآورانه و جذب کسب و کار فعالیت دارد.

گردان با اشاره به اینکه از پایان نامه های دانشجویی در زمینه کسب و کار حمایت می شود، افزود: یکی از دانشجویان همدانی توانسته از پسآب شهرک صنعتی بوعلی ذرت کشت دهد و در مجموعه فن بازار نیز دانشجویان می توانند دانش و اطلاعات خود را در اختیار واحد های تولیدی بگذارند و صندوق ضمانت حمایت از صنایع کوچک نیز از صنایع حمایت می کند.

سه هزار هکتار عرصه در اختیار شهرک صنعتی استان همدان است

وی اولین مشکل واحد های تولیدی را نقدینگی دانست و اظهار داشت: نزدیک به سه هزار هکتار عرصه در اختیار شهرک صنعتی بوده که در حال حاضر ۵۰ هکتار از زمین های صنعتی استان همدان راکد است و قرارداد بیش از ۳۰ فقره زمین به مساحت ۲۵ هکتار فسخ شده و دو فقره نیز در دست اجرا بوده که با انجام آن بیش از نیمی از زمین های راکد تعیین تکلیف می شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی از برگزاری نخستین همایش صنعت و it در ۱۸ مرداد ماه سال جاری در همدان خبر داد و گفت: تصفیه خانه ناحیه صنعتی سامن در هفته آینده به بهره برداری می رسد و عرصه ۱۲ و نیم هکتاری در شهرک صنعتی ملایر ۲ با سرمایه گذاری ۹۰ میلیاد تومانی بلوک ساختمانی و با سرمایه گذاری شرکت عراقی کلنگ زنی می شود.

گردان از جذب چهار و شش دهم میلیارد تومان اعتبارات عمرانی ملی توسط شرکت شهرک های صنعتی استان همدان خبر داد بیان کرد: برای تامین آب شهرک صنعتی ویان و فامنین از پسآب تصفیه خانه استفاده می شود و در حال حاضر هفت شهرک و ناحیه صنعتی همدان دارای تصفیه خانه هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۰ میلیاد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شد، بیان داشت: از ۲۵ ناحیه و شهرک صنعتی در استان همدان ۱۸ ناحیه و شهرک از خدمات زیر بنایی و نعمت گاز بهره مند هستند.