به گزارش خبرگزاری مهر، یوکیا آمانو پس از دیدار با نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در بیانیه ای که بر روی سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد، اعلام کرد: خرسندم از اینکه فرصتی پیش آمد تا با شماری از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا درباره نقش مهم آژانس در نظارت و راستی آزمایی هسته ای مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک صحبت کنم.

وی افود: ما همچنین درباره نقشه راه حل مسائل گذشته که در روز ۱۴ جولای -۲۳ تیرماه- بین ایران و آژانس درباره آن توافق شد، بحث کردیم. ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در روز ۲۳ تیر در وین اتریش به توافقی نهایی برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران دست یافتند که براساس آن آژانس نقشی تعیین کننده در نظارت و راستی آزمایی از برنامه هسته ای ایران دارد.

آمانو با یادآوری سوالات بسیار زیاد سناتورهای آمریکایی از وی درباره توافق هسته ای تصریح کرد: سوالات بسیاری از من درباره توافقات جداگانه مربوط به نقشه راه شد؛ من توضیح دادم که براساس تعهدات حقوقی برای حفاظت از محرمانه ماندن پادمان ها عنصری حیاتی از رژیم پادمان های بین المللی است.

مدیرکل آژانس با بیان اینکه توافق هسته ای اقدامات راستی آزمایانه آژانس در ایران را تقویت می کند، نوشته است: برنامه جامع اقدام مشترک آژانس را قادر می سازد تا پروتکل الحاقی در ایران را اجرایی کرده و به ما دسترسی به اطلاعات و سایت های گسترده تری را می دهد؛ این توافق همچنین باعث خواهد شد تا ایران اقدامات شفاف سازی را انجام دهد و در نتیجه ما آگاهی بیشتری نسبت به ماهیت برنامه های هسته ای ایران خواهیم داشت.

در این بیانیه اضافه شده است: نقشه راه به ما کمک می کند تا مسائل باقی مانده مرتبط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران را روشن تر سازیم. این توافق قوی است و یک جدول زمانی دقیق در اختیار ما قرار می دهد.

آمانو خاطرنشان کرده است: با توجه به این دو موافقت نامه، ما فرصتی منحصر بفرد برای حل و فصل مسائل باقی مانده از گذشته و همچنین انجام طیف گسترده ای از فعالیت های راستی آزمایانه در اختیار خواهیم داشت.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پایان بیانه خود افزوده است: ما با وظیفه ای مهم مواجهیم اما من اطمینان دارم که با توجه به تخصص و تجربه ای که در اختیار داریم، این کار به نحو احسن انجام خواهد شد.