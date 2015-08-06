گره مشکلات زیرساختی بر تار و پود فرش دستباف خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم ایزانلو صبح امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینكه توسعه هر منطقه مشروط به استفاده حداكثری از ظرفیت های آن منطقه است، افزود: خراسان شمالی در زمینه های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، گردشگری و ... توانمندی های خاصی دارد.

وی اضافه کرد: همچنین این استان در بخش زنجیره های صنایع بزرگ همچون پتروشیمی نیز مزیت های فراوانی دارد که می بایست از آنها استفاده بیشتری شود.

ایزانلو در ادامه با اشاره به سایر صنایع و تولیدات خراسان شمالی، اظهار داشت: هنر صنعت فرش دستباف نیز فرصت خوبی برای توسعه استان است اما این فرصت در عین حال جزو نقاط ضعف نیز به شمار می رود چرا که این هنر در خراسان شمالی با حلقه های مفقوده بسیاری مواجه است.

وی با بیان این که یكی از مشكلات اساسی حوزه صنعت فرش دستباف خراسان شمالی عدم وجود زیرساخت های توسعه فرش در استان است، اضافه کرد: هم اكنون عدم وجود بنگاه های تولید نخ، رنگریزی، قالیشویی، قالی بافی و ... از حلقه های مفقوده فرش دستباف خراسان شمالی به شمار می روند که اگر این حلقه های مفقوده رفع می شدند، زیرساخت های این بخش نیز فراهم می شد.

این مسئول با بیان اینكه بیمه تامین اجتماعی یكی از مهم ترین مشكلات بافندگان فرش دستباف استان است، عنوان كرد: متاسفانه به دلیل كاهش اعتبار در كشور سهمیه بیمه ای استان در این بخش نیز به میزان قابل توجهی كاهش یافته و برخی از بافندگان از طرح بیمه تامین اجتماعی خارج شدند.

وی اظهار داشت: شهرك صنعتی فرش دستباف در استان وجود داشته و شرکت شهركهای صنعتی خراسان شمالی، زیرساخت های اولیه آن را فراهم ساخته اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب باید اقدامات بسیاری انجام شود.

ایزانلو یكی دیگر از مشكلات فرش استان را وجود واسطه گری های فراوان در این عرصه عنوان كرد و افزود: به سبب وجود مشكلات ذكر شده در بحث بازاریابی تشكل منسجمی برای فروش فرش نداریم.

وی تصریح كرد: فرش دوروی دویدخ شهرستان راز و جرگلان از جمله فرش های با كیفیت خراسان شمالی است كه به سبب وجود این مشكلات به راحتی وارد فرایند دلالی شده و در نتیجه بافندگان این نوع فرش نیز سود کمی به دست می آورند.

ایزانلو با اشاره به اینكه بالا بودن نرخ سود تسهیلات نیز مشكلات بسیاری برای بافندگان ایجاد كرده است، گفت: تسهیلات كم با نرخ سود بالا به بافندگان ارائه می شود كه این موضوع به جای رفع مشكلات فعالان عرصه فرش، بافندگان فرش استان را به بافنده بدهكار تبدیل کرده است.

وی همچنین با اشاره به نبود انجمن طراحان نقوش در استان، اضافه كرد: متقاضیان و خریداران داخلی و خارجی، خواهان فرش هایی با طراحی مدرن هستند كه به این منظور از چند ماه گذشته اقدامات اجرایی برای راه اندازی انجمن طراحان در خراسان شمالی در حال انجام است.

ایزانلو در ادامه تاكید كرد: مزیت خراسان شمالی در فرش دستباف نیست بلكه در وجود نیروی انسانی و بافندگان توانمند فرش بوده که در این زمینه می بایست از این فعالان که توانمندی ها و ایده های خوبی دارند، استفاده بیشتری شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان این که عدم وجود حمایت های لازم و قانونی در عرصه فرش نیز یكی دیگر از مشكلات موجود در استان است، افزود: این در حالی است كه برای اعزام بافندگان استان به نمایشگاه های خارج از كشور تحت عنوان هیئت تجاری، پیگیری هایی داشته ایم اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

این مسئول اضافه كرد: اگر بافندگان در نمایشگاه های بین المللی حضور داشته باشند به راحتی می توانند فرش خراسان شمالی را در مزایده گذاشته و نیازهای متقاضیان را شناسایی و براساس آن فعالیت كنند.

وی همچنین مهم ترین آسیب در حوزه فرش دستباف خراسان شمالی را عدم مشاركت ۱۰ درصدی دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه فرش عنوان و اظهار کرد: اگر این دستگاه ها به صورت منسجم باهم همكاری داشته باشند و برای هنر صنعت فرش استان پروژه هایی را تعریف كنند بخشی از مشكلات رفع می شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه فرش دستباف استان نیز افزود: تشكیل كمیته فرش استان در استانداری، همكاری خوب این معاونت با صندوق كارآفرینی امید و صندوق بسیجیان استان در راستای ارائه تسهیلات مناسب به بافندگان، برگزاری كلاس های آموزشی، برگزاری همایش و نمایشگاه فرش دستباف با حضور برخی مسئولان كشوری در دانشكده هنر دانشگاه دولتی بجنورد و ... از جمله این اقدامات به شمار می رود.