درمانگاه خیریه ارتش در شهرستان ایوان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان شهرستان ایوان در محل فرمانداری اظهار داشت: یک درمانگاه خیریه با همکاری ارتش در شهرستان ایوان ساخته می شود.

وی بیان داشت: این درمانگاه در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و شامل بخشهای اورژانس، درمان سرپایی و ...است.

امیر پوردستان تصریح کرد: در این درمانگاه از پزشکان و نیروهای بومی استان و شهرستان استفاده می شود که می تواند نقش مهمی در توسعه امکانات درمانی شهرستان باشد.

حسین کلانتری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام نیز در این جلسه بیان داشت: مردم شهرستان ایوان در طول سالهای دفاع مقدس ۳۶۴ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده اند.

وی گفت: مردم استان ایلام و شهرستان ایوان رشادتهای فراوانی از خود بر جای گذاشته اند که حادثه تنگه کوشک شهرستان ایوان یکی از این رشادتهای مردم شهرستان است.

به گزاش خبرنگار مهر، امیر پوردستان ظهر پنجشنبه به منظور بررسی وضعیت استقرار تیپ زمینی ارتش به استان سفر کرده که قرار است، یک پادگان عملیاتی ارتش در شهرستان ملکشاهی مستقر شود.

همچنین قرار است یک مرکز آموزشی توسط ارتش در شهر ایلام نیز راه اندازی شود.

امیر سرتیپ پوردستان گفت: با توجه به پیگیری مسئولان استان و نیز بر اساس تصمیم همایش آمایش سرزمینی ارتش و با هماهنگی قرارگاه خاتم این تیپ عملیاتی در استان مستقر خواهد شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: مکان استقرار این تیپ عملیاتی در شهرستان ملکشاهی مشخص شد و در شهریور امسال کلنگ ساخت پادگان تیپ عملیاتی نیروی ارتش به زمین زده می شود.

امیر سرتیپ پوردستان با بیان اینکه استان ایلام ۴۳۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با عراق دارد و این مرزها اهمیت راهبردی بالایی دارند، گفت: با هماهنگی قرارگاه خاتم و با هدف بالا بردن ظرفیت نظامی استان ایلام بزودی مرکز آموزش نظامی ارتش هم در استان راه اندازی خواهد شد.