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۱۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰

وزیر ارتباطات خبر داد؛

تکمیل و توسعه شبکه پهن باند ملی در برنامه ششم

تکمیل و توسعه شبکه پهن باند ملی در برنامه ششم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تکمیل و توسعه شبکه پهن باند ملی با استفاده از فناوری های نوین در برنامه ششم توسعه کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی با اشاره به توجه ویژه به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که در قالب سرفصل مشخص برای اولین بار در نظام برنامه ریزی توسعه کشور تدوین شده است، اظهار داشت: این اقدام بیانگر نقش ویژه این بخش در اقتصاد ملی به عنوان توانمندساز، توسعه آفرین و اثر بخش بر رشد و توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ایران است و ضرورت تغییر در نگرش و اتخاذ راهبردهای خاص و جدید در بخش ICT را ایجاب می کند.

وی با اشاره به اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه کشور گفت: باید با انتخاب استراتژی پیشروانه آینده ساز، ضمن تکمیل و توسعه شبکه پهن باند ملی با استفاده از فناوری های نوین، افزایش محتوای بومی ایرانی اسلامی و ارتقای صنعت داخلی با قابلیت صادرات و حمایت از تولید و عرضه خدمات و محصولات راهبردی بومی را در دستور کار قرار داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در برنامه ششم توسعه کشور، مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه دولت الکترونیکی، افزایش سهم کشور در ترانزیت و مبادلات ترافیکی و کاهش شکاف و نابرابری برخورداری از خدمات ICT بین شهرها، روستاها و مناطق محروم با استفاده از ظرفیت های منابع عمومی، غیر دولتی و جذب سرمایه گذاری مشترک و هدفمند خارجی و توان دانشمندان، متخصصان داخلی و ایرانیان مقیم خارج و جوانان مستعد کشور در دستور کار قرار می گیرد.

واعظی تاکید کرد: این برنامه موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی و اجتماعی، توسعه متوازن و پایدار با حفظ محیط زیست، تسهیل امور ، شفاف سازی گردش اطلاعات و کاهش فساد ، ایجاد فرصت های شغلی جدید و توسعه فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی خواهد شد.

وی گفت: اهداف دولت یازدهم در افزایش چشمگیر ظرفیت شبکه اصلی ارتباطی کشور محقق شده است.

کد مطلب 2877527

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