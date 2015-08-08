تکمیل و توسعه شبکه پهن باند ملی در برنامه ششم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی با اشاره به توجه ویژه به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که در قالب سرفصل مشخص برای اولین بار در نظام برنامه ریزی توسعه کشور تدوین شده است، اظهار داشت: این اقدام بیانگر نقش ویژه این بخش در اقتصاد ملی به عنوان توانمندساز، توسعه آفرین و اثر بخش بر رشد و توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ایران است و ضرورت تغییر در نگرش و اتخاذ راهبردهای خاص و جدید در بخش ICT را ایجاب می کند.

وی با اشاره به اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه کشور گفت: باید با انتخاب استراتژی پیشروانه آینده ساز، ضمن تکمیل و توسعه شبکه پهن باند ملی با استفاده از فناوری های نوین، افزایش محتوای بومی ایرانی اسلامی و ارتقای صنعت داخلی با قابلیت صادرات و حمایت از تولید و عرضه خدمات و محصولات راهبردی بومی را در دستور کار قرار داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در برنامه ششم توسعه کشور، مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه دولت الکترونیکی، افزایش سهم کشور در ترانزیت و مبادلات ترافیکی و کاهش شکاف و نابرابری برخورداری از خدمات ICT بین شهرها، روستاها و مناطق محروم با استفاده از ظرفیت های منابع عمومی، غیر دولتی و جذب سرمایه گذاری مشترک و هدفمند خارجی و توان دانشمندان، متخصصان داخلی و ایرانیان مقیم خارج و جوانان مستعد کشور در دستور کار قرار می گیرد.

واعظی تاکید کرد: این برنامه موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی و اجتماعی، توسعه متوازن و پایدار با حفظ محیط زیست، تسهیل امور ، شفاف سازی گردش اطلاعات و کاهش فساد ، ایجاد فرصت های شغلی جدید و توسعه فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی خواهد شد.

وی گفت: اهداف دولت یازدهم در افزایش چشمگیر ظرفیت شبکه اصلی ارتباطی کشور محقق شده است.