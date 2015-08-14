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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۱۵

تذکر کمیسیون اروپا به فرانسه درباره دیزنی‌لند

تذکر کمیسیون اروپا به فرانسه درباره دیزنی‌لند

کمیسیون اروپا از دولت فرانسه خواسته است در مورد نحوه فروش بلیت ورود و استفاده از دیزنی لند در پاریس تحقیق کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، ظاهرا پارک دیزنی بر اساس مقطع خرید، بهای متفاوتی برای مشتریان کشورهای مختلف درنظر می گیرد.

سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: اینکه یک شرکت بها و تعرفه های متفاوتی برای بازارهای متفاوت در نظر گیرد، غیرقانونی نیست، اما این اقدام با ماده شماره بیست مقررات خدمات (در اتحادیه اروپا) مغایر است که به مصرف کننده امکان آن را می دهد تا بتواند این خدمات را از دیگر سایت ها ابتیاع کند.

دیزنی لند پاریس نمی تواند از رفتن مشتری به سایت های کشورهای مختلف جلوگیری کند، اما تاکنون قادر بوده است جلوی پرداخت آنها را از طریق سایت‌هایی که در کشورهای دیگر قرار دارد، بگیرد.

کد مطلب 2883030

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