به گزارش خبرنگار مهر آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه امروز تهران با تبریک پیشاپیش ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت امام رضا (ع)، به برگزاری ششمین مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت در تهران از فردا، اشاره کرد و اظهار داشت: در این مراسم بیش از ۷۰۰ میهمان از ۱۳۰ کشور شرکت می کنند که مقدم آنها را گرامی می داریم.

وی در ادامه با تسلیت ایام شهادت حضرت امام صادق (ع) و با بیان اینکه زبان من نسبت به صحبت درباره اهل بیت (ع) قاصر است گفت: معرفت ما نسبت به آنها خیلی کم است و باید به خاطر این بی معرفتی به پیشگاه خداوند عذرخواهی کنیم؛ ائمه ما وارث انبیای الهی گذشته هستند و همه فضائل آنها از جمله علم انبیای الهی را به ارث می برند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به دوران ۳۴ ساله زعامت و هدایت امام جعفر صادق (ع) افزود: در دوران امامت ایشان که در اواخر دولت اموی و اوایل دولت عباسی بود، فرصت خوبی فراهم شد و فرجه ای به دست آمد، اما در عین حال ایشان و اصحاب و یارانشان مدام تحت کنترل بودند و مرتب در کار آنها کارشکنی می کردند.

آیت الله جنتی گفت: با وجود این شرایط، امام صادق (ع) از همه این فرصت ها استفاده کرد و جهان را از علوم اسلامی پر کرد؛ ایشان ۴ هزار شاگرد تربیت کرد که در علوم مختلف الهی تربیت یافته بودند به گونه ای که احتیاج به کسی نداشتند.

غربی ها ۱۰۰ امضا هم که بکنند، زیر امضای خود می زنند

وی در خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران، با اشاره به پایان مذاکرات هسته ای ایران و غرب و با بیان اینکه تیم مذاکره کننده زحمات زیادی کشیدند و شبانه روز کار کردند، اظهار داشت: آن طور که خودشان می گویند و ما نیز گفته آنها را تصدیق می کنیم، حداکثر توان خود را به کار بستند و اگر ممکن بود، حداکثر نتیجه را می گرفتند، اما متاسفانه نتیجه صد درصدی نبوده و چاره ای هم نبود، چون طرف مقابل نیز دنبال همین مسئله بوده است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم قرار گرفتن متن به دست آمده در مسیر قانونی پیش بینی شده و مراقبت از نقض عهدهای طرف مقابل تصریح کرد: آنها اگر ۱۰۰ امضا هم بکنند، زیر امضای خود می زنند.

آیت الله جنتی با اشاره به توفیقات هسته ای به دست آمده در سال های اخیر گفت: موفقیت های بسیاری در امور هسته ای از جمله در راکتور آب سنگین اراک، تولید رادیودارو و خنثی سازی سلول های سرطانی و غنی سازی ۲۰ درصد داشته ایم که باید به همه دانشمندان و دست اندرکاران به خاطر این موفقیت ها تبریک بگوییم، اما متاسفانه فعلا نمی توان از همه این دستاوردها استفاده کرد تا ببینیم بعدا چه پیش می آید.

معتقدم برجام یک موافقت نامه است و باید به مجلس برود

وی با بیان اینکه در حال حاضر باید از جهت حقوقی بررسی شود که باید توافق هسته ای (برجام) به مجلس برود یا خیر، تاکید کرد: من معتقدم که این از موافقت نامه هایی است که باید به مجلس برود و اگر لازم باشد، دولت باید لایحه بدهد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: نظر دیگری نیز وجود دارد که شورای عالی امنیت ملی باید این توافق را بررسی کند؛ در هر صورت ما نمی توانیم تعیین تکلیف کنیم و مقامات مسئول باید سریع تر این مسئله را مشخص کنند تا از بلاتکلیفی دربیاید.

آیت الله جنتی با تاکید بر اینکه موضوع هسته ای یک مسئله ملی است نه حزبی و جناحی، اظهار داشت: نباید کسانی برای مقاصد ناباب خود از این مسئله استفاده ابزاری کنند؛ مسئله هسته ای ربطی به فلان حزب و جریان و فلان شخص ندارد و درست نیست که در رابطه با انتخابات از آن استفاده کنند.

وی افزود: باید در این رابطه به مصلحت ملت توجه شود و از این موضوع نیز سوءاستفاده نشود.

امام جمعه موقت تهران در همین رابطه به بیانات رهبر معظم انقلاب در روز عید فطر اشاره کرد و گفت: بیانات ایشان مثل همیشه شافی و کافی بود و تاکید کردند که ما ضد استکباریم و از مجاهدین فلسطین و لبنان و هرجای دیگری که عده ای در راه خدا جهاد کنند، دفاع می کنند و این مواضع ربطی به موضوع هسته ای ندارد و مواضع ضد آمریکایی ما به قوت خود باقی است.

آیت الله جنتی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب فرمودند که سیاست های ما با آمریکا در منطقه ۱۸۰ درجه اختلاف دارد و ما باید حواسمان باشد که قرار نیست با یک توافق تسلیم آمریکا شویم.

مشکلات اقتصادی مردم با حرف و شعار حل نمی شود

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد: آنچه از مسئولان اجرایی و تقنینی می خواهیم، این است که به فکر مشکلات اقتصادی مردم باشند که مردم را از پا درمی آورد.

وی با بیان اینکه مشکلات مسکن و بیکاری با حرف و شعار و گفتن در یک تریبون حل نمی شود تصریح کرد: این مشکلات کار صادقانه و مخلصانه می خواهد و با جهاد حل می شود.

آیت الله جنتی با بیان اینکه نباید محافظه کاری و صورت سازی انجام شود ادامه داد: لازم است با جدیت کار شود و خلاقیت ها و سرمایه های سرمایه داران به کار گرفته شود و مردم نیز به صحنه بیایند و تولید بالا برود و اگر به این مسائل اصولی نپردازیم، عاقبت خوبی در انتظارمان نیست.

عده ای می خواهند مجلس خبرگان را سیاسی کنند

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه و با اشاره به دو انتخابات پیش رو (مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری) گفت: در این رابطه مسائلی است که در خطبه های آینده خواهم گفت.

آیت الله جنتی در عین حال به بیان نکاتی در رابطه با این دو انتخابات پرداخت و اظهار داشت: اهمیت مجلس خبرگان قطعا از مجلس شورای اسلامی بیشتر است؛ اگر افراد صالح و مجتهدان عادل و زبان شناس که ولایت فقیه را در قول و عمل و عقیده قبول داشته باشند به آنجا بروند، هیچ مشکلی برای مملکت پیش نمی آید.

وی تصریح کرد: اگر احیانا افرادی بروند که این شرایط را ندارند و بخواهند با ضرب و زور وارد شوند وضعیت ناجوری پیش می آید.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان نباید هیچ گونه رنگ سیاسی داشته باشند اظهار داشت: مجتهدان و درس آموخته های حوزه که نظام و رهبری را قبول دارند اگر می خواهند بروند و به وظیفه قانونی خود عمل کنند؛ تاکنون خداوند آنجا را حفظ کرده که رنگ سیاسی نداشته است، اما اکنون این نگرانی است که عده ای می خواهند رنگ سیاسی به آنجا بدهند که اگر اینطور شود برای کشور و مملکت مشکل ایجاد می شود.

آیت الله جنتی خاطرنشان کرد: این وظیفه شورای نگهبان است که افراد صالح و ناصالح را جدا کنند.

عده ای می خواهند مقاومت قوه قضاییه و شورای نگهبان را بشکنند

خطیب نماز جمعه تهران در همین رابطه اظهار داشت: کسانی هستند که می خواهند هرجایی مقاومت و قاطعیتی وجود دارد و افراد تسلیم نمی شوند، آن را بشکنند؛ چه شورای نگهبان چه قوه قضاییه و چه در جاهای دیگر.

وی اظهار داشت: نظر آنها این است که همه باید تسلیم آنها شوند و نظر آنها را تامین کنند و هرکسی را که آنها نمی خواهند تایید یا رد شود.

آیت الله جنتی گفت: از آیت الله لاریجانی (رئیس قوه قضاییه) و دوستانی که در قضیه اخیر یک پرونده بیش از ۲۰ هزار صفحه ای را خاتمه دادند و رای صادر کردند و با وجود همه فشارها کارشان را انجام دادند، تشکر می کنم.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه این مسئله برای خیلی ها گران تمام می شود، تصریح کرد: گزارش ها نشان می دهد که عده ای در آینده می خواهند با نشر حرف های راست و دروغ، قوه قضاییه را تضعیف کنند که دیگر جرات این قاطعیت را نداشته باشد؛ آنها می خواهند شورای نگهبان را نیز تضعیف کنند که دیگر درباره تایید و رد صلاحیت ها اقدام نکند.

وی اضافه کرد: آنجا که به منافعشان نیست می گویند تقلب شده است؛ مثل سال ۸۸ که آن بلوا را به پا کردند و جای دیگری که به نفعشان تمام شود به جای تقدیر و تشکر که خودشان می گویند دموکراتیک ترین انتخابات بوده است، می گویند شورای نگهبان و دستگاه های امنیتی می خواستند سلامت انتخابات را مخدوش کنند، اما مردم نگذاشتند! خدایا انصاف کجاست!

آیت الله جنتی اظهار داشت: دستگاهی را که در آن مرجع تقلید هست و ائمه جماعتی هستند که صدها هزار نفر به عنوان امام عادل به آنها اقتدا می کنند و حقوقدان های مورد تایید مجلس و قوه قضاییه در آن حضور دارند، اگر قرار باشد از این کارها بکنند که باید فاتحه جمهوری اسلامی را خواند.

دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: لااقل حیثیت خودتان را حفظ کنید! مردم این چیزها را می فهمند. کسی نمی خواهند شماها از بین بروید، ما می خواهیم همه زیر لوای جمهوری اسلامی مقتدر و عزیز باشند.

وی در ادامه با اشاره به یکی از مهمترین شاخصه های ولایتمداری افراد اظهار داشت: یکی از شاخص های ولایتمداری و قبول ولایت را این مسئله می دانیم که آنها نیز مطالب مورد تاکید و اصرار مقام معظم رهبری را قبول داشته باشند.

آیت الله جنتی خاطرنشان کرد: رهبری بیش از ۲۰۰ مورد درباره فتنه صحبت کرده اند و آن را خط قرمز خوانده اند؛ آنها چند کلمه تاکنون در محکومیت فتنه حرف زده اند!؟ آیا اینها می توانند بعدا ادعای ولایتمداری داشته باشند؟