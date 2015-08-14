تحولات امنیتی ترکیه ۳ کشته و ۲ زخمی برجا گذاشت

به گزاترش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انفجار یک مین در استان «بینگول» ترکیه موجب کشته شدن یک نظامی ترک شد.

در پی انفجار این مین نظامیان ترک حملاتی را علیه حزب کارگران کردستان (پ ک ک) انجام دادند که در نتیجه آن دو عضو این حزب نیز کشته شدند.

علاوه بر این تحولات، صبح امروز نیز شاخه جوانان حزب پ ک ک در استان «نصیبین» در نزدیکی مرز سوریه اقدام به تیراندازی به یک پاسگاه پلیس کردند که در نتیجه آن دو نفر زخمی شدند.

ترکیه از جمعه دو هفته قبل شروع به بمباران مواضع پ ک کرده که همین امر موجب واکنش حزب کاراگران کردستان و انجام عملیات های ترویستی در ترکیه شده بطوریکه در دو هفته اخیر بیش از ۳۰ نفر در این کشور کشته شده اند.