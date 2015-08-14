به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، «شینزو آبه» نخست‌ وزیر ژاپن، در مراسم هفتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم اعلام کرد که ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم مسبب آسیب ‌و رنج بی‌اندازه برای مردم بی‌گناه بوده است.

آبه گفت که ژاپن در گذشته به خاطر حوادث جنگ ‌جهانی دوم بارها عذرخواهی کرده است، او اما تاکید کرد از نسل‌هایی که در این جنگ دخیل نبوده‌اند، نباید بطور مداوم خواست که عذرخواهی کنند.

نخست‌وزیر محافظه‌کار ژاپن در ادامه گفت: ژاپن تا کنون بارها تاسف عمیق خود را ابراز داشته و صادقانه به خاطر کردار خود در طول جنگ جهانی دوم عذرخواهی کرده است و این موضع‌گیری بطور خلل‌ناپذیری برای دولت‌های آینده ژاپن نیز معتبر است.

منتقدان پیشتر گفته بودند که سخنان نخست‌وزیر ژاپن در کشورهای کره‌جنوبی و چین با دقت و وسواس زیادی دنبال می‌شود. حذف مفاهیمی چون تجاوز، تهاجم و عذرخواهی می‌تواند تردید افکار عمومی چین و کره جنوبی نسبت به صداقت سیاستمداران ژاپن در رابطه با جنایت‌ های انجام شده در طول جنگ جهانی دوم را افزایش دهد.

اغلب سیاستمداران ژاپنی به مناسبت‌های مختلف مفاهیمی هم‌چون تهاجم و تجاوز را بطور کلی مردود دانسته‌اند و کمتر به مورد مشخص آن یعنی حمله امپراتوری ژاپن به کشورهای همسایه در دوران جنگ جهانی پرداخته‌ اند.

شینزو آبه پیش از سخنرانی رسمی خود گفته بود که به طور اصولی پشتیبان ارزیابی «تومیچی مورایاما» نخست وزیر پیشین و سوسیالیست ژاپن از نقش این کشور در جنگ جهانی دوم است. مورایاما در سال ۱۹۵۵ بابت اعمال ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم عذرخواهی کرده بود.

حمله ژاپن به کشورهای کره و چین، در دوران جنگ جهانی دوم میلیون‌ها کشته و مجروح برجای گذاشت. کره جنوبی و چین بارها تکرار کرده‌اند که از مقامات ژاپنی انتظار دارند که پوزش صادقانه‌ای درباره جنایت ژاپن در روند جنگ جهانی دوم ابراز دارند.

به گفته مقامات کره‌ای و چینی هنوز اغلب مقامات رسمی ژاپن درباره فصل‌های تاریک تاریخ این کشور سکوت کرده و یا آن را بی‌ اهمیت جلوه می‌دهند.