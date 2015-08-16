جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت انتخاب اسپانسر باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق اظهار کرد: توافقات با اسپانسر جدید صورت گرفته و ان شاءالله امروز همه چیز تمام می‌شود.

وی درباره اضافه شدن یک عضو جدید به هیات مدیره و خروج یک عضو دیگر، تاکید کرد: برای اینکه تعداد اعضای هیات مدیره فرد بماند، ۲ نفر از شرکت موردنظر به هیات مدیره اضافه خواهند شد تا تعداد اعضا به عدد ۷ برسد. با این حساب دیگر هیچکس از هیات مدیره جدا نمی‌شود.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس خاطرنشان کرد: اعضای جدید حق دخالت در سیاستهای باشگاه را ندارند و فقط روی اجرای مفاد صحیح قرارداد باشگاه با اسپانسر نظارت خواهند داشت.

به گزارش مهر، از شرکت آینده‌نما پارسیان به‌عنوان جدیدترین گزینه اسپانسری باشگاه پرسپولیس نام برده می‌شود.