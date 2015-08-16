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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

کاشانی به مهر خبر داد:

دو عضو دیگر به هیات مدیره پرسپولیس اضافه می‌شوند

دو عضو دیگر به هیات مدیره پرسپولیس اضافه می‌شوند

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه توافق با اسپانسر جدید نهایی شده است، گفت: ۲ عضو جدید به هیات مدیره باشگاه اضافه خواهند شد.

جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت انتخاب اسپانسر باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق اظهار کرد: توافقات با اسپانسر جدید صورت گرفته و ان شاءالله امروز همه چیز تمام می‌شود.

وی درباره اضافه شدن یک عضو جدید به هیات مدیره و خروج یک عضو دیگر، تاکید کرد: برای اینکه تعداد اعضای هیات مدیره فرد بماند، ۲ نفر از شرکت موردنظر به هیات مدیره اضافه خواهند شد تا تعداد اعضا به عدد ۷ برسد. با این حساب دیگر هیچکس از هیات مدیره جدا نمی‌شود.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس خاطرنشان کرد: اعضای جدید حق دخالت در سیاستهای باشگاه را ندارند و فقط روی اجرای مفاد صحیح قرارداد باشگاه با اسپانسر نظارت خواهند داشت.

به گزارش مهر، از شرکت آینده‌نما پارسیان به‌عنوان جدیدترین گزینه اسپانسری باشگاه پرسپولیس نام برده می‌شود.

کد مطلب 2884309

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