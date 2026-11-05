به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح خانه جوان شهر گلستان، از تعیین تکلیف استخر این شهر پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری گلستان اظهار کرد: تکمیل استخر پس از یک دهه انتظار، اتفاقی ارزشمند و گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهر است.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی همچنین راه‌اندازی سرای محله، سالن‌های فرهنگی و کتابخانه را از اقدامات قابل تقدیر مدیریت شهری گلستان برشمرد و افزود: شهردار گلستان برخلاف برخی مدیران شهری، چندان اهل تبلیغات و پروپاگاندا نیست، اما اقدامات انجام‌شده در این شهر شایسته اطلاع‌رسانی و قدردانی است.

قشقاوی با تأکید بر نقش شهرداری‌ها در پیشبرد طرح‌های عمرانی تصریح کرد: بخش مهمی از مسئولیت اجرای پروژه‌های شهری بر عهده مدیریت شهری است و در حوزه انتخابیه‌ای متشکل از شهرهایی مانند رباط‌کریم، پرند، نصیرشهر و گلستان، تعامل و عملکرد شهرداران اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی توسعه حمل‌ونقل عمومی و پیگیری طرح مترو را از دیگر اقدامات مهم زیرساختی منطقه دانست و گفت: شهرداری گلستان در تدوین و ارائه طرح جامع مترو از برخی شهرهای همجوار پیشتاز بوده و این طرح با سرعت مناسبی مراحل قانونی و کارشناسی را پشت سر گذاشته است.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس با اشاره به طی شدن مراحل تصویب طرح در شورای عالی ترافیک و پیگیری مراحل بعدی از جمله ماده ۲۳ خاطرنشان کرد: سرعت عمل در آماده‌سازی طرح و ورود به مراحل اجرایی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه مترو یک پروژه معمولی نیست، بلکه خدمتی ماندگار برای نسل‌های آینده و عاملی تحول‌آفرین در حمل‌ونقل منطقه خواهد بود.

قشقاوی با اشاره به هزینه‌های سنگین اجرای پروژه‌های مترو در شهرهای همجوار تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های جغرافیایی و همکاری میان شهرهای منطقه استفاده شود تا با مدیریت هزینه‌ها و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، مردم هرچه زودتر از مزایای حمل‌ونقل ریلی بهره‌مند شوند.

وی در پایان با قدردانی از شهردار و مجموعه مدیریت شهری گلستان ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی و همکاری مسئولان شهرستان، پروژه‌های زیربنایی به‌ویژه طرح مترو با سرعت بیشتری دنبال شده و به یکی از دستاوردهای ماندگار توسعه‌ای منطقه تبدیل شود.