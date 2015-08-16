رونمایی از کتاب زندگینامه شهدای فرهنگی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه، مراد علی محمدی با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار فرهنگیان در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: جامعه فرهنگی استان کرمانشاه در هشت سال جنگ تحمیلی ۱۷۳ شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.

وی از رونمایی کتاب زندگینامه شهدای فرهنگی استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این کتاب خرداد ماه امسال در تیراژ ۲ هزار نسخه توسط انتشارات شهیدین به جاپ رسیده است.

محمدی با بیان اینکه این کتاب دل نوشته و زندگینامه شهدای فرهنگی شهرستان کرمانشاه است، افزود: کتاب زندگینامه شهدای فرهنگی کرمانشاه با حمایت کنگره سرداران، امیران و ۹۸۰۰ شهید استان کرمانشاه و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان به چاپ رسیده است.

وی همچنین از رونمایی کتاب شهیدان قلم در پنجم مرداد ماه امسال همزمان با سالروز عملیات مرصاد خبر داد و گفت: فرهنگیان در هشت سال دفاع مقدس در عرصه های علمی و نظامی کاری جهادی کرده و نسل آینده کشور حق دارند با مجاهدت های انها آشنا شوند.