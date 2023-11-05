فیلمنامه «معبر جانان» با روایت زنانه از دفاع مقدس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه «معبر جانان» نوشته صدیقه حسن زاده به تازگی توسط انتشارات چکانه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

معبر جانان؛ روایت زنانه از هشت سال جنگ تحمیلی است که در قالب طرح داستان مستقل سه هم رزم، که از اولین روزهای آغاز جنگ در مناطق مرزی حضور داشته‌اند؛ گریزی دارد به زندگی و بی تابی های زن کرمانشاهی فرنگیس حیدرپور برای ایران.

کتاب معبر جانان فیلمنامه‌ای در ژانر دفاع مقدس؛ روایت حضور سه نسل از زنان ایران در هشت سال جنگ تحمیلی بوده که توسط صدیقه حسن زاده نگاشته شده است.

این کتاب فیلمنامه‌ای در ژانر دفاع مقدس با رویکردی اجتماعی است که سعی دارد سال‌ها بعد از پایان جنگ تحمیلی ناگفته‌های نسل جنگ را از نگاه زنان سه نسل به تصویر بکشد.

اشعار و ترانه‌های محلی این فیلمنامه توسط شاعر خطه ایلام؛ حبیب الله بخشوده به زبان کردی سروده شده است.

این کتاب با شمارگان ۱۱۰ نسخه و قیمت ۲۳۰ هزار تومان منتشر شده است.