به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیانزاده، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مراسم رونمایی از ۴۰ عنوان نوشت افزار جدید کانون که امروز ۲۵ مردادماه در مرکز آفرینشهای هنری برگزار شد به اهمیت تصویر اشاره و بیان کرد: تصویر، یکی از بهترین رسانهها برای انتقال پیام به کودکان است. چراکه هم موثر و ماندگار است هم با تخیل کودکانه سازگاری دارد و هم سریع منتقل میشود و مخاطب را به تفکر وامیدارد.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به جنبههای مثبت و منفی تصویر گفت: تصویر هم میتواند جنبه منفی داشته باشد و بیاخلاقی و عناصری چون خشونت و برهنگی را منتقل کند هم میتواند با پشتوانه هویت دینی و ملی، فرهنگی مثبت و سازنده را ترویج کند. از اینرو در دنیای امروز، نوشتافزارها تنها یک کالا نیستند و رسانهای تاثیرگذار به شمار میآیند.
فرهنگ وارداتی بر تولیدات داخلی پیشی گرفته
حاجیانزاده به ضرورت توجه به نوشتافزارها اشاره و بیان کرد: کانون پرورش فکری سه سال است که به تولید دفترچههایی با طرحهای مفهومی و خلاقه پرداخته. طرحهایی که هم چشمنواز و مخاطبپسند است هم دانشآموزان را به فکر وامیدارد. چون در این زمینه نیازمند کار جدی هستیم و با نگاهی به لوازم التحریر موجود در بازار درمییابیم که فرهنگ وارداتی بر تولیدات داخلی پیشی گرفته و ذائقه فرزندان نیز به سمت این دفاتر فانتزی سوق پیدا کرده است که این زنگ خطری محسوب می شود.
مدیرعامل کانون پرورش فکری به طرحهای پیشین منقوش بر دفاتر کانون اشاره و بیان کرد: طرح دفاتر کانون در سال گذشته، حاوی نقوش برگرفته از میراث فرهنگی بود اما امسال، به دلیل جذب مخاطبان، شش گروه طراحی و تولید شده است. یکی طرحهای برگرفته از هنر و معماری ایرانی - اسلامی و نمادهایی چون کاشی کاری و خوشنویسی است که با عنوان «خاطرههای ماندگار» تولید شدهاند.
به گفته حاجیانزاده، گروه دوم با عنوان «هزار و یک شب»، طرحهایی است برگرفته از کتابهای داستان و مجموعه اشعاری که از سوی انتشارات کانون پرورش فکری منتشر شده. دسته سوم به بیان و تصویر حکایت هایی از آثار بزرگان ادبیات فارسی از جمله سنایی، فردوسی و مولوی میپردازد و «گلستان» نام دارد.
وی با بیان اینکه گروه دیگر تصاویر، شخصیت های عروسکی متعلق به کانون پرورش فکری با عنوان گروه «دارا و سارا» است، اظهار کرد: در گروه دیگری از این طراحیها، تصاویر زیست محیطی اعم از حیوانات، حشرات و گل و گیاه با عنوان »دفاتر اردیبهشتی» طراحی و تولید شده است.
مدیرعامل کانون پرورش فکری گروه ششم را دفاتر ساده عنوان کرد که برای گروه سنی نوجوان با عنوان «اتاق آبی» طراحی و تولید شده و گفت: کانون در نظر دارد در ادامه فعالیتهای خود اقدام به تکمیل این بسته کند به این نحو که صرفا طراحی روی دفاتر نباشد و دیگر نوشت افزارها را نیز دربرگیرد.
عرضه نوشتافزارها در فروشگاههای زنجیرهای
حاجیانزاده در پاسخ به اینکه محصولات کانون پرورش، جز فروشگاههای کانون در سایر فروشگاهها به فروش میرسد یا نه، گفت: قرار است این محصولات در نمایشگاه نوشتافزار به نمایش درآید، علاوه بر آن، محصولات کانون در سایر نمایشگاهها در تهران و شهرستان ها و فروشگاههای کانون در سراسر کشور عرضه میشود. همچنین نوشتافزارها قرار است در فروشگاههای بزرگ چون شهروند و رفاه هم عرضه شود.
مدیر عامل کانون پرورش فکری اظهار داشت: یکی از انتقادات به برگزاری این نمایشگاه ها در سالهای گذشته این بود که صرفا خانوادهها می توانستند دفتر و کیف خریداری کنند اما امسال سعی شده تمامی لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان ارایه و سبد خرید خانواده ها تکمیل شود.
حاجیانزاده با بیان اینکه در قیمت گذاری نوشت افزارهای تولید کانون حمایت از مصرف کنندگان مدنظر است، گفت: تلاش بر این است تا محصولات با پایین ترین قیمت در اختیار مردم قرار گیرد.
وی از مدارسی که قصد دارند نوشت افزار دانش آموزان را در قالب یک بسته تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند خواست تا از تولیدات کانون پرورش فکری با تخفیف ویژه خریداری کنند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دو سال گذشته نیز ۴۰ عنوان نوشت افزار با نمادهایی از آثار باستانی، شخصیت های تاریخی، فرهنگی و حماسی طراحی، تولید و منتشر کرده است.
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