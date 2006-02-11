2 ميليون هكتار باغات فرسوده كشور احيا مي شود

محمد رضا اسكندري درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" افزود : محصولات باغي يكي از بخش هاي مهم كشاورزي است ومزاياي زيادي براي صادرات به كشور هاي خارجي دارد.

وي با بيان اينكه براي توسعه باغات كشوربايد سالانه 12 تا 15 ميليون اصله نهال توليد شود،خاطرنشان كرد: دراين زمينه اقداماتي در جهت توليد نهال هاي استاندارد و شناسنامه دار كردن آنها صورت گرفته وتا كنون بيش از 5 ميليون اصله نهال استاندارد آماده توزيع وكاشت درباغات كشورشده است.

اسكندري اضافه كرد:اين نهال ها مطابق استاندارد هاي بين المللي توليد شده وباغداران كشورمي توانند با اطمينان خاطر نسبت به كيفيت محصول اين نهال ها ازآنها استفاده كنند.

وي با اشاره به اينكه هم اكنون حدود 2 ميليون هكتار باغ فرسوده دركشور وجود دارد،تاكيد كرد: تسهيلات لازم با نرخ هاي مناسب براي احياي اين باغات درنظر گرفته شده كه به زودي دراختيار باغداران قرار خواهد گرفت.

اسكندري درپايان اصلاح روش هاي نگهداري وبرداشت درباغ ها از طريق آموزش را جزء ديگر برنامه هاي اين وزارت خانه براي توسعه محصولات باغي كشوردرجهت تامين نياز داخلي وصدور به كشور هاي خارجي اعلام كرد.