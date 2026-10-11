به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی‌بیگی پیش از ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از ۵ دستگاه آمبولانس، اهدایی خانواده معظم شهیدان اسفندانی و جعفرآبادی اظهار کرد: نیروهای اورژانس در جریان جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه، با حضور سریع و مؤثر در صحنه، عملکردی برجسته در میان دستگاه‌های واکنش سریع داشتند.

وی افزود: در مقاطع مختلف، نیروهای اورژانس پیش از حضور برخی دیگر از دستگاه‌های مسئول در صحنه حاضر می‌شدند و با سرعت و آمادگی بالا، خدمات امدادی و درمانی ارائه می‌کردند.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: خدمات مجموعه اورژانس در شرایط دشوار و مأموریت‌های حساس، شایسته تقدیر است و لازم است زحمات نیروهایی که در لحظات بحرانی برای نجات جان انسان‌ها تلاش می‌کنند، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش خیران در تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت ادامه داد: حضور نیکوکارانی که برای توسعه خدمات درمانی و امدادی پیش‌قدم می‌شوند، ارزشمند است؛ به‌ویژه زمانی که خیرین برای احداث مراکز یا تأمین امکانات مورد نیاز اعلام آمادگی می‌کنند و پیگیر فراهم‌شدن بستر مناسب برای اجرای طرح‌های خود هستند.

فرماندار اراک تاکید کرد: توسعه ناوگان آمبولانس و افزایش تجهیزات امدادی می‌تواند در تسریع روند رسیدگی به مصدومان، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش توان عملیاتی اورژانس نقش مؤثری داشته باشد؛ ازاین‌رو، حمایت خیرین از این حوزه باید با شناسایی دقیق نیازها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم همراه شود.

وی افزود: آمادگی و سرعت عمل اورژانس در مدیریت حوادث، هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و مسئولان ایمنی جاده‌ها در بهبود روند امدادرسانی ضروری و مورد تاکید است.

حاجی علی‌بیگی بیان کرد: حمایت از فعالیت‌های خیرخواهانه و تداوم مشارکت خیرین، نقش مؤثری در توسعه خدمات سلامت و امدادرسانی دارد و باید زمینه لازم برای تداوم این اقدامات فراهم شود.