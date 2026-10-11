موالی زاده: هر دستگاهی پای کار نباشد با آن برخورد خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی خوزستان بیان کرد: اگر اطلاع رسانی در موضوعات مختلف به موقع، با دقت و جامع برای مردم صورت نگیرد طبیعی است اخبار دیگری که مبنای صحیحی ندارند و با انگیزه برحق مطرح نمی شوند جای خبر واقعی را می گیرند.

وی گفت: استان استراتژیک خوزستان که دارای ۶۵۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی بوده، پیشران اقتصادی کشور، پایتخت دفاع مقدس و سرزمین مقاومت است یکی از نقاط هدف دشمن بشمار می رود لذا همفکری و همگرایی در جهت حل مشکلات مردم، توسعه، رشد و تعالی استان ضروری است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه روز ۱۳ آبان علی الخصوص در این برهه حائز اهمیت است، عنوان کرد: در مقابل دشمنی هستیم که خوی جنایت دارد و به هیچ رفتار انسانی پایبند نیست؛ در غزه شاهد هستیم که جنایت های رژیم صهیونسیتی و آمریکای جنایتکار همچنان ادامه دارد که نشان از وارونگی ارزش ها است بنابراین ایستادگی‌، مقاومت، همبستگی و انسجام تنها راه ما است که امام شهید این راه را به همه مردم و جهانیان آموختند.

موالی زاده ادامه داد: در رزمایش جانفدا حضور ۱۰۰ هزار نفر شرکت کردند، در مراسم ۱۳ آبان نیز باید این حضور پررنگ را شاهد باشیم و این مراسم را با شکوه هرچه بیشتر برگزار خواهیم کرد.

وی با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در نجف اظهار کرد: این مراسم نشان داد امت سازی یکی از اهداف رهبر شهید بود که به کوری چشم دشمنان شکل گرفته و پیش می رود. این آموزه ها باید به نسل جوان منتقل شوند البته حضور شبانه جوانان نشان می دهد این پیام از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

استاندار خوزستان تاکید کرد: مفتخر هستیم که رهبر ما جانفدای یک ملت، جانفدا شد و مقابل دشمن ایستاد، قدرت، ایستادگی و مقاومت را به رخ جهانیان کشید. ما به حول قوه الهی پیروز میدان خواهیم بود و همه دشمنان ما شکست سنگینی را تجربه خواهند کرد.

موالی زاده با بیان اینکه بازدید از نقاط مختلف استان برای پیشگیری از وقوع سیل را در دستور کار خود قرار داده ایم، تصریح کرد: سیل بندهایی که باید تکمیل یا احداث شوند و همه تمهیدات فنی و سازه ای که برای جلوگیری از جاری شدن سیل در مناطق مسکونی مهم است را انجام خواهیم داد.

وی با اعلام اینکه در ادامه بازدیدهای شهرستانی طی روزهای آتی به ایذه سفر خواهیم داشت، افزود: اگر در مسیر عبور آب و رودخانه ساخت و ساز صورت گیرد تجاوز به حریم رودخانه محسوب می شود که نه تنها مردم دچار مشکل می شوند بلکه شهر با چالش مواجه می شود. در شهرستان ایذه چنین ساخت و سازهایی را شاهد هستیم در سفر خود موضوعات بررسی می شوند تا در حد امکانات فنی و بودجه ای اقداماتی صورت گیرد که تصمیم اشتباه سال های گذشته را تا حدودی جبران کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به بازدید از ساحل روستای غزاویه کوچک، گفت: این ساحل مرتب دچار خوردگی می شود که باید با سنگ لاشه کار صورت گیرد و برای این کار حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است. تهیه سنگ لازم به نیشکر محول شده است.

موالی زاده تاکید کرد: همه استان را برای پدیده ال نینو بسیج می کنیم و همه موارد احصا خواهد شد، هر دستگاهی پای کار باشد قدردان آن هستیم اما اگر دستگاه انتظارات را برآورده نکند با آن ها برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: آسیب ناشی از سیل باید به کمترین میزان ممکن برسد اما علیرغم همه پیش بینی و تمهیدات به دلیل اینکه شیب در بخش عمده استان کمتر از سه درصد بوده و مشکل ساختاری از جمله در حوزه کانال جمع آوری آب های سطحی وجود دارد مقداری آبگرفتگی خواهیم داشت.