به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی خوزستان اظهار کرد: جلسات استانداری باید در اولویت باشد و در همه جلسات مدیران دستگاه باید حضور داشته باشند البته چنانچه ماموریت خاص یا خارج استان داشته باشند معاون یا نماینده خود را رسما اعلام کنند در غیر اینصورت از حضور نماینده آن ها در جلسه ممانعت خواهد شد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه بارندگی های شدید از سال های گذشته در استان وجود داشته تصریح کرد: آن زمان ساخت و سازها به گونه ای بود که آب سریع دفع می شد اما در شرایط فعلی با ساخت و سازهای جدید و فاضلاب های قدیمی ناخودآگاه آبگرفتگی خواهیم داشت لذا با هر بارندگی و آبگرفتگی اندک تصور این نباشد که مسئولین تلاش نمی کنند.

وی افزود: در بارندگی اخیر شهرستان ایذه اگر هماهنگی ها وجود نداشت اتفاقات دیگری را شاهد بودیم.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به اعلام برخی افراد مبنی بر اینکه علیرغم اطلاع رسانی های مکرر اما بارندگی صورت نگرفته است تصریح کرد: اطلاع رسانی ها طبق سیستم و داده های هواشناسی انجام می شود و قطعا اگر طبق داده ها اطلاع رسانی صورت نگیرد و این اتفاق رقم بخورد جامعه به این موضوع انتقاد خواهند کرد لذا وظیفه آگاهی بخشی در این حوزه را داریم.

نجاتی عنوان کرد: در شورای تامین مصوب شده، زمانی که دستگاهی قصد دارد حتما با هماهنگی باشد تا اختلال در خدمات رسانی به مردم صورت نگیرد و اعلام شده امروز حفاری بدون هماهنگی صورت گرفته که این از طریق دستگاه قضا پیگیری خواهد شد.

وی در خصوص دستگیری مسئولین بیان کرد: تا زمانی که جرم ثابت نشود به لحاظ حقوقی و قضایی ذکر نام فرد مقدور نیست ضمن اینکه اطلاع رسانی باید دقیق و به موقع باشد تا اعتماد مردم را به دنبال داشته باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان اظهار کرد: در آینده نزدیک نشستی با رسانه ها خواهیم داشت تا مسایل مربوط به بحران از طریق مدیریت بحران در اختیار رسانه ها قرار گیرد که به موقع مردم مطلع شوند.