فرهنگیان پیشتازعرصه های ایثار/ وظیفه آزادگان فرهنگی سنگین‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از آزادگان فرهنگی آموزش و پرورش کرمانشاه با اشاره به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گفت: این جنگ نابرابر با حمایت ها و پشتیبانی استکبار جهانی از رژیم بعث عراق صورت گرفت و هنوز مدت زیادی از انقلاب اسلامی ایران نگذشته بود که دشمنان با توطئه های گوناگون چون راه انداختن جنگ تحمیلی دردصدد براندازی این نظام برآمدند.

وی افزود: علی رغم این توطئه ها، ایثارگری و از خودگذشتگی شهدا، جانبازان و ایثارگران این مرز و بوم اجازه تصرف حتی یک وجب از این خاک را به آنان نداد و توطئه های آنان به ثمر نرسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: در آن زمان نیروهای ما با دست خالی در برابر دشمنان ایستادگی و مقاومت می کردند.

وی افزود: آن زمان یک بسیجی به تنهایی در برابر یک تانک دشمن و یک معلم نیز به تنهایی و با تکیه بر ایمان خود در برابر گروهان دشمن مقاومت می کرد.

محبی، نقش فرهنگیان را در تمام عرصه ها یک نقش تاثیرگذار دانست و گفت: نقش آنان در دفاع مقدس نیز یک نقش بی نظیر بود و همانگونه که در تمام صحنه ها فعال و پیشتاز بودند در عرصه نبرد نیز حضور موثری داشتند.

وی آزادگان را ایثارگرانی آزاده دانست که سال ها رنج اسارت را نیز در سیاه چال های رژیم بعثی تحمل کردند و تنها ایمان آنها بود که آنان را به آینده امیدوار نگه داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در تعبیری دیگر، آزادگان را شهدای زنده دانست و گفت: فرهنگ ایثارگری باید در جامعه تقویت و کشور ما نیازمند انسان های فداکاری مانند آنها است که بتواند به رشد و تعالی روز افزون دست یابد.

وظیفه ایثارگران فرهنگی مهم تر از سایر آزادگان است

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه نیز در ادامه این مراسم، تجلیل از آزادگان را تعظیم در برابر شعائر اسلامی دانست و گفت: آرامش کنونی موجود در کشور مرهون ایثار و از خودگذشتگی شهدا، جانبازان و ایثارگران است.

محمدجعفر نجفی افزود: آزادگان فرهنگ ایثار را محقق کردند و برای استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش های زیادی کردند.

وی تصریح کرد: از خودگذشتگی و ترویج فرهنگ ایثار توسط آزادگان باعث شده که جامعه انتظار الگو شدن آنها برای نسل جوان و کنونی کشور را داشته باشد.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه، با اشاره به آزادگان فرهنگی، گفت: با توجه به اینکه این افراد در نهاد مقدسی چون آموزش و پرورش خدمت می کنند دارای وظایف و مسئولیت های سنگین تری نسبت به سایرین هستند و باید به آنها توجه داشته باشند.