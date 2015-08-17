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۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۵۸

«درخت به» در فرهنگسرای انقلاب نقد می‌شود

«درخت به» در فرهنگسرای انقلاب نقد می‌شود

کتاب «درخت به» در دوازدهمین نشست باشگاه کتاب فرهنگسرای انقلاب اسلامی نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي انقلاب اسلامی، در دوازدهمین نشست باشگاه کتاب این فرهنکسرا که به نقد و بررسی رمان «درخت به» اختصاص دارد، حسام الدین مطهری، نویسنده کتاب، مجيد قيصري و حسن محمودی حضور می یابند.

همچنین خوانش فصل هایی از این رمان توسط حمیدرضا پگاه، بازيگر سينما و تلویزیون نیز از دیگر بخش های این مراسم است.

دوازدهمین نشست باشگاه کتاب سه شنبه 27 مرداد ساعت 16:30 در فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می شود.

کتاب «درخت به» آخرین اثر حسام الدین مطهری است که با مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه است که توسط نشر آرما منتشر شده است.

باشگاه كتاب فرهنگسرا امکان امانت این کتاب به اعضای کتابخانه ها و تهیه آن با تخفيف 50 درصدی را فراهم کرده است. 

کد مطلب 2885687
حمید نورشمسی

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