هفته دولت آغازی برای استفاده از پنجره جمعیتی در کشور است

هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ زمینه های خوبی را برای سرمایه گذاری های فرهنگی، اجتماعی و ... فراهم كرده است.

وی با اشاره به اینكه هفته دولت امسال امید به آینده را بیشتر می كند، اظهار داشت: اجماع جهانی كه علیه ایران شكل گرفته بود هم اکنون از بین رفته است و این رویداد در سایه وحدت، همدلی قوا و هدایت ها و رهبری های خردمندانه مقام معظم رهبری بوده است.

قوامی گفت: سیاست هایی كه توسط دولت تدبیر و امید در راستای تنش زدایی و ایجاد فضای مساعد كارآفرینی شكل گرفته، هفته دولت امسال را نسبت به هفته دولت در سالهای گذشته متمایز كرده است.

این نماینده مجلس تصریح كرد: به طور حتم نقطه عطفی در هفته دولت امسال ایجاد خواهد شد كه مردم عزیز ما، اثرات آن را در سال های آینده به خوبی مشاهده خواهند كرد.

وی گفت: امیدواریم هفته دولت امسال به فرصتی برای رشد و توسعه بخش های مختلف کشور به ویژه بخش اقتصادی در داخل و خارج از کشور تبدیل شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی یكی از فرصت های بعد از توافق هسته ای را استفاده از فرصت پنجره جمعیتی عنوان كرد و افزود: این فرصت تنها یك بار در اقتصاد ایران اتفاق افتاده كه باید از این فرصت بدست آمده به خوبی استفاده شود.

قوامی با اشاره به پنجره جمعیتی کشور گفت: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را افراد بین ۱۵ تا ۶۴ سال تشکیل می دهند و نزدیک به یک سوم جمعیت نیز افراد ۲۵ تا ۴۰ ساله هستند؛ که اگر زمینه توانمند سازی جوانان در کشور فراهم شود می تواند یک جهش اقتصادی مناسب در کشور ایجاد کند.

وی گفت: از این فرصت كه در توافق هسته ایجاد شده باید در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به عنوان یک مزیت اقتصادی استفاده كرد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: هفته دولت امسال آغازی برای استفاده از فرصت پنجره جمعیتی است تا اثرات آن در رشد اقتصاد مقاومتی كشور نمایان شود.

قوامی در ادامه با اشاره به نامگذاری هفته دولت به نام شهیدان رجایی و باهنر افزود: نامگذاری هفته دولت به نام این دوشهید گرانقدر یادآور خدمات صادقانه و بی منت دولت به مردم است كه تلاش شبانه روزی و آگاهانه ای را برای توسعه و پیشرفت كشور انجام دادند.

وی گفت: طعم شیرین خدمات دولت در زمان این دو شهید بزرگوار از لحاظ زمانی كوتاه بود اما نوع نگرش خدمات به مردم، یگانه دوران و ماندگار شده است.

قوامی تصریح كرد: با توجه به مهم ترین ویژگی دولت این دوشهید، دولت یازدهم نیز باید خدمت خود را صادقانه و بی منت به مردم ارائه دهد.