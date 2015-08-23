به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال اهواز در مدت اخیر و بعد از خرید امتیاز تیم فوتبال فولاد نوین خوزستان و حضور در لیگ برتر، همواره آبستن تغییرات بی‌شماری در سطوح مدیریتی بوده است.

البته تغییرات در این باشگاه همیشه بوده و برای هواداران بی‌شمار آن چیز جدید نیست به‌خصوص در زمان زمامداری برادران شفیع‌زاده در این باشگاه نیز همواره تغییرات در استقلال اهواز رخ داده به‌گونه‌ای که در برخی فصل‌ها این باشگاه با تغییر چندین مدیرعامل، سرپرست و سایر ارکان مدیریتی به فعالیت خود ادامه داده است.

ولی در مدیریت جدید حداقل هواداران انتظار داشتند آرامش مدیریتی به این باشگاه بازگردد ولی ظاهرا استقلال اهواز در کنار نتایج ضعیف، آرامش لازم مدیریتی را از دست داده است به همین دلیل هواداران این باشگاه به شدت نسبت به آینده بدبین شده‌اند.

در چند روز اخیر علی طرفی یکی از اعضای هیئت‌مدیره باشگاه استقلال اهواز از سمت خود استعفا داد و گفت در آینده‌ای نزدیک در خصوص دلایل استعفای خود اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهد داد.

همچنین عبدالرحیم ناطقی نیز از سمت قائم‌مقامی باشگاه استقلال اهواز استعفا کرد که مالک باشگاه فورا کارون یعقوبی را جایگزین وی کرد. یعقوبی دو سال مدیرعامل استقلال اهواز بود و سابقه‌ دبیر هیئت فوتبال خوزستان را در کارنامه دارد.

یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این انتصاب عنوان کرد: هنوز زمام امور را به‌صورت کامل به دست نگرفته‌ام ولی کارم را به‌صورت رسمی در این باشگاه آغاز کردم.

استقلال اهواز هم‌اکنون با چهار امتیاز در رده یازدهم لیگ برتر قرار دارد و در آخرین بازی در برابر استقلال اهواز در خانه شکست خورد. این تیم به علت دیر بستن شدن و جذب نشدن بازیکنان شاخص اوضاع چندان مناسبی ندارد.