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۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۳۲

پیام استاندار آذربایجان شرقی:

هفته دولت فرصت مناسبی برای تقویت همدلی بین دولت و ملت است

هفته دولت فرصت مناسبی برای تقویت همدلی بین دولت و ملت است

تبریز – استاندار آذربایجان شرقی هفته دولت امسال را فرصت مناسب و گرانبهایی برای تقویت همدلی بین دولت و ملت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی یکشنبه پیامی بمناسبت فرارسیدن هفته دولت منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: هشتم شهریور یادآور از جان گذشتگی فرزندان پاکباخته انقلاب، اسطوره‌های صداقت و تعهد و احیاگران فرهنگ خدمت‌رسانی، شهیدان رجایی و باهنر و نماد بزرگداشت دولتمردانی است که صادقانه و عاشقانه، باهمت و بی‌منت ردای مقدس خادمی نظام و ملت را به تن کرده‌اند.

در ادامه می خوانیم: هفته دولت فرصت گران‌بهایی برای تقویت همدلی بین دولت و ملت است؛ فرصتی است تا مردم قدرشناس ایران اسلامی با دستاوردها و تلاش‌های خادمان خود در مجموعه دستگاه‌های دولتی آشنا شده و به این باور برسند که مردان دولت هیچ مقصودی جز کسب رضای الهی و خشنودی خلق خدا و ایجاد جامعه‌ای سراسر شور و نشاط و امید ندارند.

این بیانیه می افزاید: اکنون که به واسطه حماسه سیاسی ملت بزرگ ایران در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، فضای اعتماد و امید در کشور حاکم شده و دولت منتخب، سرمایه ارزشمندی در مسیر خدمت اندوخته است و به ویژه در شرایطی که با درایت دولت تدبیر و امید، گام‌های بلندی در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه، رونق اقتصادی و آرامش سیاسی و در یک کلام، احقاق حقانیت، عزت و توانمندی ملت ایران در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی برداشته شده، بستر همدلی و همزبانی دولت و ملت بیش از هر زمان دیگری فراهم گشته و افق‌های جدیدی از پیشرفت و توسعه پیش روی ملت تاریخ‌ساز ایران گشوده شده است.

در پایان بیانیه استاندار آذربایجان شرقی آمده است: هفته دولت امسال را با شعار «دولت تدبیر و امید، دولت همدل مردم» آغاز می‌کنیم و باور داریم که توفیق دولت در اداره هرچه بهتر امور کشور، تماما وابسته به همراهی، همدلی، همزبانی و مشارکت آحاد مردم است و ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای به خون خفته دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت به تمام کارگزاران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان و کارمندان خدوم دولت در سراسر استان، از خدمات صادقانه دولت تدبیر و امید در خطه آذربایجان شرقی قدردانی کرده و توفیق همه خدمت‌گزاران نظام اسلامی را در تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب و اعتلای روزافزون نظام اسلامی از درگاه احدیت خواهانم.

کد مطلب 2893256

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