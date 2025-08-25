به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوحید فیاضی در این پیام آورده است: دولت بازوی اجرایی قوی و پشتیبان ملت است و هفته دولت یادآور پیوند ناگسستنی ملت و دولت در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران عزیز به شمار میرود. نمایندگان ملت در مجلس نیز خود را همگام و همراه دولت میدانند تا با رفع موانع و تصویب قوانین لازم، بستر ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم فهیم فراهم شود.
وی افزود: هفته دولت فرصت مغتنمی برای تجلیل از مجاهدتها و خدمات خستگیناپذیر خادمان صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران است. شهیدان والامقام رجایی، باهنر و رئیسی نماد خدمتگزاران صادق و مجاهدی هستند که عرصههای خدمت بیمنت را با نثار خون خود معنا بخشیدند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران تصریح کرد: به نمایندگی از مردم شریف این استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان عالیمقام دولت جمهوری اسلامی ایران، این هفته را به تمامی کارکنان و مدیران خدوم دولت، بهویژه در بدنه اجرایی مازندران که بار اصلی خدماترسانی به مردم قدرشناس دیار علویان را بر دوش میکشند، صمیمانه تبریک عرض میکنم.
فیاضی در پایان ابراز امیدواری کرد که با زعامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، همه خادمان میهن اسلامی در مسیر خدمت به مردم از توفیقات مضاعف برخوردار شوند.
