نهنگ ۸ تنی در ساحل دیر به گل نشست

مصطفی هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لاشه یک نهنگ براید، با حدود ۱۳ متر و ۳۰ سانتی متر طول و حدود هشت تن وزن، در منطقه جیرانی ساحل شهر دیر مشاهده شده است.

وی ادامه داد: پس از مشاهده این نهنگ، بعضی از فعالان و دوستداران محیط زیست با حدود یک‌هزار و ۵۰۰ متر پیاده روی، در ساحل شنی دیر خود را به محل مورد اشاره رساندند تا از نزدیک وضعیت این حیوان و دلایل تلف شدن آن را ارزیابی کنند.

این فعال محیط زیست در مورد دلایل احتمالی تلف شدن این نهنگ بیان کرد: در این رابطه دو حالت وجود دارد؛ با توجه به وجود طنابی بر روی بدن و دهان این نهنگ، احتمال در معرض صید بودن آن وجود دارد اما حالت قوی تر آن، برخورد این حیوان با کشتی‌های نفتکش بزرگی است که در این مسیر در تردد هستند.

هوشمند اظهار داشت: با توجه به طول ۱۳ متری این نهنگ، وزن آن چهار تن از حالت طبیعی کمتر بود که احتمال سوء تغذیه این حیوان را قوی می‌کند.

وی ادامه داد: در ابتدا بنا داشتیم به کمک یک‌دستگاه لودر، لاشه این نهنگ را در همان جا دفن کرده و آن نقطه را gps بزنیم و پس از مدتی، اسکلت آن را به موزه منتقل کنیم اما از آنجا که هر ماشینی به آن نقطه برود در خور دیر گیر خواهد کرد، انجام اینکار ممکن نشد.

این فعال محیط زیست گفت: آزمایشات ژنتیکی و بیومتری بر روی لاشه نهنگ صورت گرفته اما با توجه به اینکه فاصله لاشه نهنگ تا مناطق مسکونی دیر بیش از ۱۵ کیلومتر است و بوی آن برای شهروندان، مشکلی پیش نخواهد آورد، این لاشه در همان جا می‌ماند.