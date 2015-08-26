سیدحمید کلانتری در گفتگو با مهر درباره تعطیلی و راکد شدن ۶۰ هزار تعاونی که بخش مهمی نیز تعاونی های تولیدی هستند، با اشاره به سیاست‌های حمایتی وزارت کار برای بازگشت این تعاونی ها به چرخه فعالیت اقتصادی، گفت: همانگونه که متاسفانه در بخش خصوصی نیز بخشی از واحدهای صنعتی معادل حداقل ۵۰ درصد به دلیل مشکلات مالی یا تعطیل شده اند، یا غیرفعال و یا با حمایت‌های صورت گرفته به دنبال تجدید حیات هستند، در بخش تعاون نیز با چنین مشکلاتی مواجه هستیم.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: بحث دیگر این است که برخی تعاونی ها مانند مسکن زمان فعالیتشان به اتمام رسیده و امروز جزو تعاونی های راکد و یا تعطیل شده شناخته می شوند، همچنین در بخش تعاونی های اعتبار نیز ادغام هایی صورت گرفته است.

کلانتری خاطرنشان کرد: بخشی نیز هستند که به دلایل مشکلات مالی، مدیریتی و مشکلاتی که متاثر از تحریم‌ها بوده به حالت غیرفعال و یا نیمه فعال درآمده اند که ما در وزارت کار تلاش می کنیم تکلیف این تعاونی ها مشخص شود. یا تعاونی این قابلیت را دارد که به چرخه بازگردد و یا اینکه این آمادگی ادامه کار وجود ندارد که باید از آمار تعاونی ها خارج شود.