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۴ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۲۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

طرح بازگشت تعاونی‌های راکد به اقتصاد/ برخی واحدها تعطیل می‌شوند

طرح بازگشت تعاونی‌های راکد به اقتصاد/ برخی واحدها تعطیل می‌شوند

معاون تعاون وزارت کار با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به دنبال تعیین تکلیف تعاونی‌های راکد و نیمه فعال است، گفت: اگر تعاونی دیگر قابلیت برگشت به چرخه فعالیت را ندارد، باید تعطیل شود.

سیدحمید کلانتری در گفتگو با مهر درباره تعطیلی و راکد شدن ۶۰ هزار تعاونی که بخش مهمی نیز تعاونی های تولیدی هستند، با اشاره به سیاست‌های حمایتی وزارت کار برای بازگشت این تعاونی ها به چرخه فعالیت اقتصادی، گفت: همانگونه که متاسفانه در بخش خصوصی نیز بخشی از واحدهای صنعتی معادل حداقل ۵۰ درصد به دلیل مشکلات مالی یا تعطیل شده اند، یا غیرفعال و یا با حمایت‌های صورت گرفته به دنبال تجدید حیات هستند، در بخش تعاون نیز با چنین مشکلاتی مواجه هستیم.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: بحث دیگر این است که برخی تعاونی ها مانند مسکن زمان فعالیتشان به اتمام رسیده و امروز جزو تعاونی های راکد و یا تعطیل شده شناخته می شوند، همچنین در بخش تعاونی های اعتبار نیز ادغام هایی صورت گرفته است.

کلانتری خاطرنشان کرد: بخشی نیز هستند که به دلایل مشکلات مالی، مدیریتی و مشکلاتی که متاثر از تحریم‌ها بوده به حالت غیرفعال و یا نیمه فعال درآمده اند که ما در وزارت کار تلاش می کنیم تکلیف این تعاونی ها مشخص شود. یا تعاونی این قابلیت را دارد که به چرخه بازگردد و یا اینکه این آمادگی ادامه کار وجود ندارد که باید  از آمار تعاونی ها خارج شود.

کد مطلب 2895583

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