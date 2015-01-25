مازندران در رویای پایانه و شهرک تخصصی برنج

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۲۱۰ هزار هکتار از اراضی مازندران مازندران زیر کشت برنج می رود و این استان نقش مهمی در تامین برنج کشور دارد. مازندران با داشتن ۳۸ درصد سطح زیر کشت و ۴۲ درصد تولید برنج کشور، تأمین کننده اصلی برنج کشور است.

در حالی که سالانه بیش از ۱.۴ میلیون تن برنج در استان تولید می شود، طرح احداث پایانه تخصصی برنج در شهرستان آمل از سوی یک سرمایه گذار به کارگروه تخصصی توسعه استان مازندران ارائه شده است.

هرچند تصمیم گیری در زمینه احداث این پایانه تخصصی تجارت و بازار بورس برنج در آمل به کارگروه تخصصی توسعه صادرات مازندران ارجاع داده شده است، اما به تاکید مسئولان، راه اندازی این بورس در استان چندان کارشناسی و ممکن نخواهد بود.

جلیل قربانی معاون مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تولید برنج در کشور تامین کننده نیازهای داخلی نیست، یادآور شد: سالانه در خوشبینانه ترین حالت به ۶۰۰ هزار تن برنج برای واردات نیازمندیم ولی این درحالی است که دو برابر نیاز کشور واردات صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: بمباران تبلیغاتی مصرف برنج خارجی با عنوان اینکه «برنج بخرید ماشین ببرید»، مصرف برنج خارجی را بیشتر کرده است و این نشان می دهد که در حوزه مصرف به شدت به برنج خارجی وابسته شده ایم.

وی یادآور شد: در این صورت برنج داخلی به مازاد بر نیاز تبدیل می شود و این مازاد عموما از ناحیه تولید نیست بلکه در حوزه مصرف است و حال آنکه برنج خارجی جایگزین برنج داخلی شده برای صادرات برنج داخلی، باید به مزیتهای مختلف از جمله مزیت قیمت توجه کنیم.

در رقابت با بازار برنج خارجی باید مزیت قیمت یعنی هزینه های تمام شده و هزینه های حمل و نقل و مزیت کیفیت در نظر گرفته شود. قربانی یادآور شد: در رقابت با بازار برنج خارجی باید به مزیت قیمت یعنی هزینه های تمام شده و هزینه های حمل و نقل و مزیت کیفیت توجه کنیم.

معاون مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری مازندران بیان داشت: وقتی برنجی را در بازارهای خارجی عرضه می کنیم باید از نظر کیفیت نیز جذابیت داشته باشد.

در عین حال، علی احسانی معاون برنامه ریزی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، خواستار تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی صادرات برنج در استان شد و گفت: صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، گمرک باید در این کارگروه حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر قرار است برنج مازندران را صادر کنیم باید انواع معافیت ها را برایش پیش بینی کنیم، شناسایی و بازارهای هدف، قوانین و الزامات قانونی که نیاز داریم را ارزیابی کنیم.

معاون استاندار مازندران بیان داشت: اگر تولید برنج برای صادرات است باید نوع برنج صادراتی مشخص شود و ارقام خاصی را برای صادرات درنظر گیریم.

وی جوایز صارداتی را برای صادرات برنج و تامین ناوگان حمل و نقل لازم برای صادرات را امری ضروری برشمرد و گفت: همچنین باید به شیوه صادرات توجه شود زیرا با شیوه سنتی نمی توانیم در امر صادرات موفق باشیم.

وی گفت: در بحث فراوری، صادرات، بازرگانی و بازاریابی باید از مشاوران بهره گیریم و صنعت و معدن به عنوان نماینده بخش حاکمیتی باید نهادسازی را ارتقاء دهیم زیرا در صادرات باید زنجیره ارزش را تعریف کنیم.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران یادآور شد: باید برای تهدیدهای فراروی صادرات برنامه ریزی کنیم زیرا با ساختار سنتی کشاورزی نمی توانیم در این حوزه گام برداریم.

موضوع پایانه تخصصی برنج باید در کارگروه تخصصی بررسی شود و باید این کارگروه تصمیم گیری داشته باشد. وی یادآورشد: موضوع پایانه تخصصی برنج باید در کارگروه تخصصی بررسی شود و باید این کارگروه تصمیم گیری داشته باشد.

همچنین مدیرعامل شرکت بهشت پارس در زمینه پایانه تخصصی برنج در مازندران گفت: پایانه های تخصصی در استان طبق قانون بدون اجازه سرمایه گذار نمی تواند دایر شود و در این زمینه سازمان توسعه و تجارت تضمین داده است.

یعقوب عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پایانه صادراتی گل و گیاه، گیاهان دارویی، محصولات کشاورزی و صنایع وابسته با مجوز معاون وزیر صنعت و معدن و مجوز کارگروه های آب و خاک، توسعه و صادرات و غیره در عباس آباد در قالب پایانه گل و گیاه شمال احداث شده است.

وی اظهار داشت: در زمینه صادرات برنج مصوبه کارگروه صادرات استان را داریم و مجوز شورای عالی اداری استان و مجوز پروانه تاسیس سازمان توسعه و تجارت ایران را اخذ کردیم.

وی عنوان کرد: مگر می شود در یک استان دو پایانه تخصصی صادرات داشته باشیم و تعدد پایانه ها برای استان زهر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در زمینه پایانه صادرات و بازار برنج کشور در آمل با بیان اینکه هنوز طرح قابل توجهی برای این پایانه به جهاد کشاورزی ارائه نشده است، اذعان داشت: در ایران به دلیل محدودیت منابع آب که برای کشت برنج در استان های غیرشمالی داریم با تامین نیاز برنج کشور فاصله داریم و صادرات این محصول مزیت ندارد.

دلاور حیدرپور با بیان اینکه صادرات برنج آزاد نیست، گفت: این درحالی است که کیفیت برنج استان بهتر از برنج هند و پاکستان است ولی با توجه به هزینه های بالای تولید، مزیتی برای صادرات نداریم.

وی محدودیت منابع آب را از جمله موانع برشمرد و در عین حال تاکید کرد: اگر بسته بندی را در استان تقویت کنیم با رعایت موازین، قابل توزیع و توجیه خواهد بود.

غلامرضا عشریه رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز یادآور شد: بعد از مرکبات، بیشترین اراضی استان به برنج اختصاص دارد و متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی شاهد رشد تولید همه محصولات جز برنج بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه باید از واردات برنج نامرغوب خوداری شود گفت: کشت برنج در استان اقتصادی نیست و باید اقتصادی شود و در حق کشاورزان جفا شده است.

عشریه گفت: شرایط توزیعی برنج با این مبلغ به هیچ وجه توجیه ندارد. برنج مرغوب ایرانی با قیمت ۶ هزار تومان و برنج خارجی با قیمت ۵ هزار و اندی برای هر کیلو قابل دفاع نیست.

وی بیان کرد: کشاورزان حامی ندارند و به دلیل ناتوان بودن در تامین هزینه های خود مجبورند برنج را به قیمت پایین بفروشند و در اینجا نیز دوباره دلالان هستند که سود می کنند، از دولت می خواهیم که در این فصل از توزیع برنج های خارجی در بازار ممانعت کند.

ایجاد پایانه صادراتی برنج و شهرک تخصصی برنج در مازندران برای اقتصادی شدن تولید این محصول از جمله نیازهایی است که باید در زمینه ایجاد آن برنامه ریزی و نیازسنجی شود.