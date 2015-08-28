ناصر کریمان با اشاره به آخرین خبرها درباره برنامه «هفت» به خبرنگار مهر گفت: قرار است یک شورای فکری که هم سیاست گذاری عرصه تولید و هم هدایتگری و کنترل تهیه کننده و مجری برنامه را به عهده می گیرد در این سری از برنامه «هفت» تشکیل شود.

وی ادامه داد: اعضای این شورا حدود هفت یا هشت نفر خواهند بود و اسامی آنها طی یک یا دو هفته آینده اعلام خواهد شد و بعد از این سیاست گذاری عمومی برنامه آغاز می شود و رسانه ها باید فرصت دهند تا روشنگری کاملی درباره تیم تولید و ساختار از طرف شبکه اعلام شود.

شایعات انتخاب گزینه ها را با مشکل مواجه می‌کند

مدیر گروه اجتماعی شبکه سوم سیما با اشاره به شایعاتی که در حوزه گزینه های انتخابی برای اجرای برنامه «هفت» مطرح می شود، تصریح کرد: این شایعات بیشتر انتخاب گزینه ها را با مشکل مواجه می‌کند و اگر قرار باشد از بعضی از کارشناسان در تولید برنامه بهره گرفته شود با این هجمه ای که اتفاق می افتد ممکن است این افراد از لیست انتخابی کنار بروند و این گمانه‌زنی‌ها خوب نیست.

کریمان در واکنش به اینکه بخشی از شایعات به دلیل نگرانی ها از خنثی بودن برنامه «هفت» است، بیان کرد: این نوعی پیش داوری است و باید به تلویزیون فرصت داده شود تا مخاطبان ببینند برنامه ای که روی آن کار کارشناسی انجام می شود چه ثمره ای خواهد داشت. ما از یک تیم فکری سخن گفتیم و هنوز که هیچ اتفاقی رخ نداده است بعضی از رسانه ها از تعابیری چون «شنیده می شود» استفاده می کنند و گمانه زنی می کنند.

کمتر از ۱۰ روز دیگر اسامی کارشناسان برنامه اعلام می شود

وی اضافه کرد: کمتر از ۱۰ روز دیگر اسامی کارشناسان برنامه اعلام می شود و آن زمان می توان فهمید که با این تیم فکری برنامه افول خواهد کرد و یا سیر صعودی خواهد داشت.

کریمان در توضیح خود از ویژگی های این تیم فکری عنوان کرد: اعضای این تیم فکری از بدنه سینما و از کارشناسان این حوزه خواهند بود.

وی درباره گستره سلیقه ای این تیم نیز اظهار کرد: یک برنامه نمی تواند تمام افکار و ایده های یک حوزه تخصصی را پوشش دهد و وقتی شما تولید محتوای فرهنگی می کنید خود را در محل بروز نقد گذاشته اید و برداشت های مختلفی از برنامه می شود. با این حال ما تیمی کارشناسی خواهیم داشت که بتواند اطلاعات جامع و کاملی را به حوزه تولید ارایه کند که نقشه راه غلطی نداشته باشد.

تیم فکری برنامه سیاست گذاری عمومی خواهند داشت

مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما بیان کرد: نوع کارشناسی تیم فکری برنامه که سیاست گذاری عمومی خواهند داشت نظرات مخاطبان و جامعه سینمایی کشور را حتما پوشش خواهد داد.

وی در پایان با اشاره به اینکه سبد فرهنگی خانواده ها در جامعه امروز چندان اقبال مثبتی به سینماها ندارد، افزود: قاعدتا باید ابتدا نوعی آشتی بین مردم و سینماها رخ دهد و برنامه «هفت» به نوعی به یک حوزه شناختی درباره مخاطب خواهد پرداخت و اینکه چرا سینما کمتر این تعامل نزدیک با مخاطب را دارد. شاید اگر این مساله یک هدف برای برنامه باشد «هفت» بتواند به توفیق برسد و می تواند از وجوه مختلف تمام آثار را به صورت کارشناسی نقد کرده و نقاط مثبت و منفی را بیان کند تا اصلاحی در بدنه سینما صورت بگیرد.