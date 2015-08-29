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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۲

«هملت» بندیکت کامبربچ در قاب عکس/شاهزاده‌ای که شلوار جین می‌پوشد

«هملت» بندیکت کامبربچ در قاب عکس/شاهزاده‌ای که شلوار جین می‌پوشد

این روزها تئاتر باربیکن لندن میزبان نمایش «هملت» با بازی بندیکت کامبربچ است؛ نمایشی مدرن از نمایشنامه‌ای کلاسیک.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، تا به حال و در صحنه‌های تئاتر جهان ورسیون‌های مختلفی از نمایشنامه «هملت» اثر ویلیام شکسپیر با حضور بازیگران مطرح سینما و تئاتر به صحنه رفته است. این روزهای اجرایی مدرن از نمایشنامه «هملت» با بازی بندیکت کامبربچ در تئاتر باربیکن روی صحنه است که رکورد سریعترین پیش‌فروش بلیت تاریخ تئاتر انگلستان را به خود اختصاص داده است.

صحنه‌هایی از این اجرا را به روایت تصویر مرور می‌کنیم.

۱- افسوس یوریک بیچاره:

نمایش هملت

هملت در حال صحبت کردن با اسکلت سر یوریک، دلقک پدر خود است.

۲- رقابت هملت و لائرتس:

نمایش هملت

هملت در حال شمشیربازی با لائرتس (برادر اوفلیا) است که کوبنا هولدبروک اسمیت ایفاگر این شخصیت است.

۳- هملت با چهره سرباز عروسکی:

نمایش هملت

تلفیقی از مدرنیته و گذشته: ایفای نقش هملت با لباس یک سرباز در دکور یک قلعه کوچک.

۴- تغییر لباس هملت:

نمایش هملت

شخصیت هملت در نمایشی که توسط لیندسی ترنر طراحی شده، گاه لباس‌هایی مدرن و گاه لباس‌هایی تاریخی به تن می‌کند.

۵- هملت و گرترود:

نمایش هملت

هملت در حال گفتگو با مادر خود، گرترود است که آناستازیا هیل ایفای این نقش را بر عهده دارد.

۶- کلودیوس​ پادشاه:

نمایش هملت

کلودیوس عموی هملت که سیران هیندز ایفاگر آن است، پدر هملت را به قتل می‌رساند تا به پادشاهی برسد.

۷- بودن یا نبودن:

نمایش هملت

در حالیکه نقاشی چهره هملت بزرگ و پادشاه دانمارک در پشت سر هملت دیده می‌شود، خنجری را در دست خود دارد تا با قدرت ضربه‌ای را وارد کند.

​۸- قبل از مبارزه:

نمایش هملت

هملت به همراه لائرتس خود را برای مبارزه‌ای کشنده آماده می‌کنند.

۹- بندیکت کمبریج در نقش هملت:

نمایش هملت

هملت موقر که گاه با لباس‌هایی فاخر و گاه با تی‌شرت و شلوار جین روی صحنه حضور پیدا می‌کند.

کد مطلب 2898484
فریبرز دارایی

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