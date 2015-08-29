به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، تا به حال و در صحنههای تئاتر جهان ورسیونهای مختلفی از نمایشنامه «هملت» اثر ویلیام شکسپیر با حضور بازیگران مطرح سینما و تئاتر به صحنه رفته است. این روزهای اجرایی مدرن از نمایشنامه «هملت» با بازی بندیکت کامبربچ در تئاتر باربیکن روی صحنه است که رکورد سریعترین پیشفروش بلیت تاریخ تئاتر انگلستان را به خود اختصاص داده است.
صحنههایی از این اجرا را به روایت تصویر مرور میکنیم.
۱- افسوس یوریک بیچاره:
هملت در حال صحبت کردن با اسکلت سر یوریک، دلقک پدر خود است.
۲- رقابت هملت و لائرتس:
هملت در حال شمشیربازی با لائرتس (برادر اوفلیا) است که کوبنا هولدبروک اسمیت ایفاگر این شخصیت است.
۳- هملت با چهره سرباز عروسکی:
تلفیقی از مدرنیته و گذشته: ایفای نقش هملت با لباس یک سرباز در دکور یک قلعه کوچک.
۴- تغییر لباس هملت:
شخصیت هملت در نمایشی که توسط لیندسی ترنر طراحی شده، گاه لباسهایی مدرن و گاه لباسهایی تاریخی به تن میکند.
۵- هملت و گرترود:
هملت در حال گفتگو با مادر خود، گرترود است که آناستازیا هیل ایفای این نقش را بر عهده دارد.
۶- کلودیوس پادشاه:
کلودیوس عموی هملت که سیران هیندز ایفاگر آن است، پدر هملت را به قتل میرساند تا به پادشاهی برسد.
۷- بودن یا نبودن:
در حالیکه نقاشی چهره هملت بزرگ و پادشاه دانمارک در پشت سر هملت دیده میشود، خنجری را در دست خود دارد تا با قدرت ضربهای را وارد کند.
۸- قبل از مبارزه:
هملت به همراه لائرتس خود را برای مبارزهای کشنده آماده میکنند.
۹- بندیکت کمبریج در نقش هملت:
هملت موقر که گاه با لباسهایی فاخر و گاه با تیشرت و شلوار جین روی صحنه حضور پیدا میکند.
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