به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در تقویم‌های خود مشخص کنید که ستاره صحنه تئاتر بندیکت کامبریج با «هملت» به صحنه باز می‌گردد. کامبریج که برای بازی در فیلم «بازی تقلید» نامزد اسکار بازیگر مرد است، نقش اصلی نمایش کلاسیک ویلیام شکسپیر به کارگردانی لیندزی تورنر را بر عهده دارد که قرار است از 15 اکتبر نمایش داده شود.



فروش بلیت‌های اجرای نمایش «هملت» از ماه مارچ 2015 آغاز می‌شود. نمایش «هملت» قرار است در جشنواره تئاتر باربیکن در تاریخ 5 ماه آگوست (مردادماه) اجرا شود و بعد از آن از 25 ماه آگوست تا 31 ماه اکتبر (آبان‌ماه) اجرای عمومی داشته باشد.



بندیکت کامبریج متولد 19 ماه جولای 1976 است. این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون انگلستان با ایفای نقش شرلوک هلمز در مجموعه تلویزیونی تولید شده توسط شبکه بی بی سی به شهرت جهانی رسید. وی در سال 2005 برای ایفای نقش در تئاتر «هدا گابلر» موفق به دریافت جایزه اولیویر بهترین بازیگر مکمل تئاتر شد. وی در سال 2011 و پیش از بازی در فیلم «اسب جنگی» استیون اسپیلبرگ، در نمایش «دکتر فرانکنشتاین» به کارگردانی دنی بویل به همراه جان لی میلر به ایفای نقش پرداخت و جایزه بازیگری مرد را از آن خود کرد.



وی به خاطر حضور و ایفای نقش در فیلم «بازی تقلید» در سال 2014 نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر مرد است. او در این فیلم با بازیگرانی چون کایرا نایتلی همکاری داشته است.