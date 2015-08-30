آخرین رمان تری پرچت ۶ ماه پس از مرگش منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینکوئیستر، «تاج پادشاه» اخرین اثر سر تری پرچت که در ماههای اواخر عمر این نویسنده به رشته تحریر در آمد دیروز در انگلستان و کشورهای اروپایی منتشر و روانه بازار شد.
با انتشار و توزیع این اثر در کتابفروشیهای انگلستان مخاطبان و علاقمندان این نویسنده انگلیسی که تمرکز زیادی در نگارش داستانها و رمانهای علمی تخیلی داشت با وی وداع کردند و با خریداری این رمان برای آخرین بار خواننده اثر نویسنده محبوبشان شدند.
به گزاش بیبیسی رمان «تاج پادشاه» در ادامه مجموعه دیسکورد این نویسنده نوشته شد و چهل ویکمین اثر این نویسنده محسوب میشوند. اولین اثر از این مجموعه برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ منتشر شد و بعد از آن آثار دیگری منتشر شد. آثاری که ۷۰ میلیون نسخه مخاطب در سراسر جهان داشت و به ۳۷ زبان ترجمه و منتشر شد.
این رمان قرار است تا اول سپتامبر سال جاری در آمریکا نیز منتشر و در اختیار هواداران این نویسنده قرار گیرد.
تری پرچت در آخرین سالهای زندگیاش به بیماری آلزایمر و فراموشی مبتلا شد. او در سن ۶۶ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن چشم از جهان فروبست و موفق نشد آخرین اثرش را بعد از انتشار در دست بگیرد.
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